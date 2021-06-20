Евро-2020: Италия выиграла все матчи на Евро, Уэльс тоже вышел в плей-офф

Италия выиграла все матчи в групповом этапе чемпионата Европы и является одним из главным фаворитов турнира.

Италия первой обеспечила выход в плей-офф чемпионата Европы и для нее матч не имел глобального значения. Поэтому главный тренер итальянцев Роберто Манчини дал отдохнуть ряду ключевых исполнителей, однако не собирался терять очки на виду у родной публики – третий матч на чемпионате Европы итальянцы играли в Риме.

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Итальянская сборная который матч кряду продолжает удивлять болельщиков яркой игрой, подкрепляя стереотипы о крепкой итальянской обороне еще и эффективной игрой в атаке.

Манчини сменил ключевых исполнителей, но модель игры не изменилась – Италия доминировала над Уэльсом даже в экспериментальном составе. Например, очень остро смотрелись фланги итальянской атаки – шикарный матч выдали вингеры "Ювентуса" Доменико Бернардески и Федерико Кьеза.

Вместо ярко засверкавшего на этом Евро хавбеке "Сассуоло" Мануэля Локателли на поле вышел со старта одноклубник Руслана Малиновского по "Аталанте" Маттео Пессина и успешно продолжил традицию помогать форвардам Италии забивать, когда это им уж очень необходимо. Пессина на 39-й минуте откликнулся на передачу со штрафного от Марко Верратти и послал мяч точно в угол.

Итальянцам даже не пришлось добивать Уэльс – они это сделали сами. На 55-й минуте самоустранился в составе Уэльса полузащитник Этан Ампаду.

Таким образом, Италия вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места и ждет, кто же достанется им в соперники. Итальянцы также отметились феерической статистикой – не пропускают уже на протяжении 1000 минут (в 11 матчах подряд) и не проигрывали в 30 последних матчах.

Поражение также не помешало выйти Уэльсу в плей-офф со второго места.

Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур

Италия – Уэльс 1:0

Гол: 1:0, Пессина, 39.

Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Эмерсон, Бастони, Бонуччи (Ачерби, 46), Толои, Пессина (Кастровилли, 87), Жоржиньо (Кристанте, 75), Бернардески(Распадори, 75), Верратти, Кьеза, Белотти.

Уэльс: Уорд, Уильямс (Дэвис, 86), Родон, Робертс, Ампаду, Рэмзи, Аллен(Левитт, 86), Бэйл (Брукс, 86), Моррелл (Мур, 60), Джеймс (Уилсон, 74), Гантер.

Предупреждения:

Аллен (51), Пессина (79), Гантер (79).

Удаление: Ампаду (55).

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