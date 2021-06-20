Євро-2020: Італія виграла всі матчі на турнірі, Уельс теж вийшов в плей-офф

Італія виграла всі матчі в груповому етапі чемпіонату Європи і є одним з головним фаворитів турніру.

Італія першої забезпечила вихід в плей-офф чемпіонату Європи і для неї матч не мав глобального значення. Тому головний тренер італійців Роберто Манчіні дав відпочити ряду ключових виконавців, однак не збирався втрачати очки на очах у рідної публіки — третій матч на чемпіонаті Європи італійці грали в Римі.

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Італійська збірна який матч поспіль продовжує дивувати вболівальників яскравою грою, підкріплюючи стереотипи про міцну італійської обороні ще й ефективної грою в атаці.

Манчіні змінив ключових виконавців, але модель гри не змінилася — Італія домінувала над Уельсом навіть в експериментальному складі. Наприклад, дуже гостро виглядали фланги італійської атаки — шикарний матч видали вінгери "Ювентуса" Доменіко Федеріко Бернардескі і Федеріко К'єза.

Замість яскраво заблищали на цьому Євро хавбека "Сассуоло" Мануеля Локателли на поле вийшов зі старту одноклубник Руслана Малиновського по "Аталанти" Маттео Пессіна і успішно продовжив традицію допомагати форвардам Італії забивати, коли це їм вже дуже необхідно. Пессіна на 39-й хвилині відгукнувся на передачу зі штрафного від Марко Верратті і послав м'яч точно в кут.

Італійцям навіть не довелося добивати Уельс — вони це зробили самі. На 55-й хвилині самоусунувся в складі Уельсу півзахисник Етан Ампаду.

Таким чином, Італія вийшла в плей-офф чемпіонату Європи з першого місця і чекає, хто ж дістанеться їм у суперники. Італійці також відзначилися феєричної статистикою — не пропускають вже протягом 1000 хвилин (в 11 матчах поспіль) і не програвали в 30 останніх матчах.

Поразка також не завадило вийти Уельсу в плей-офф з другого місця.

Євро-2020. Груповий етап. 3-й тур

Італія — Уельс 1: 0

Гол: 1:0, Пессіна, 39.

Італія: Доннарумма (Сірігу, 89), Емерсон, Бастони, Бонуччі (Ачербі, 46), Толо, Пессіна (Кастровілл, 87), Жоржина (Крістанте, 75), Федеріко Бернардескі (Распадорі, 75), Верратті, К'єза, Белотті.

Уельс: Уорд, Вільямс (Девіс, 86), Родон, Робертс, Ампаду, Ремзі, Аллен (Левітт, 86), Бейл (Брукс, 86), Моррелл (Мур, 60), Джеймс (Вілсон, 74), Гантер.

Попередження: Аллен (51), Пессіна (79), Гантер (79).

Вилучення: Ампаду (55).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.