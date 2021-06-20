Стали известны детали гибели легкоатлетки Катерины Долган в ДТП

Украинская легкоатлетка Катерина Долган попала в смертельное ДТП — Фокус узнал подробности происшествия

Появились подробности гибели украинской легкоатлетки Екатерины Долган, которая ушла из жизни в результате ДТП на трассе Киев — Прилуки.

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Как стало известно Фокусу, спортсменка уснула за рулем, в результате чего потеряла контроль над управлением автомобилем. Транспортное средство вылетело с дороги и врезалось в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло.

Катерине Долган был 21 год — она установила рекорд в самом долгом безпрерывном беге на тренажере в 2020-м году. В номинации "Самый длительный непрерывный бег на беговом тренажере" Долган без перерывов на отдых пробежала дистанцию в 51 км за 5 часов.

Ранее о гибели спортсменки сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Вчера в ДТП на трассе Киев-Прилуки разбилась 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый непрерывный бег на беговой тренажере", кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и Чемпионатов Украины Екатерина Долган… Еще два дня поэтому она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди было еще всю жизнь, масса планов, побед и мечтаний … Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю — "Бегущая по Солнцу" … Легкого бега тебе в Вечность, девочка", — написала Ветрова на своей странице в Facebook.

22 мая текущего года Екатерина Долган принимала участие в чемпионате Украины по горному бегу (вверх-вниз) и заняла второе место, показав результат в 54 минуты 42 секунды. Кроме того, она установила рекорд Украины в беге на 10 000 метров с результатом 39:40.14. Это случилось в Черкассах, на чемпионате Украины по бегу на 10 000 метров среди взрослых, молодежи и юниоров в апреле 2021 года.