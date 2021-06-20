Стали відомі деталі загибелі легкоатлетки Катерини Долган в ДТП

Українська легкоатлетка Катерина Долган потрапила в смертельне ДТП — Фокус дізнався подробиці події

З'явилися подробиці загибелі української легкоатлетки Катерини Долган, яка пішла з життя в результаті ДТП на трасі Київ — Прилуки.

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Як стало відомо Фокусу, спортсменка заснула за кермом, внаслідок чого втратила контроль над керуванням автомобілем. Транспортний засіб вилетіло з дороги і врізалося в дерев'яну дошку, яка пробила лобове скло.

Катерині Долган був 21 рік — вона встановила рекорд в найдовшому безперервно бігу на тренажері в 2020-му році. У номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері" Долган без перерв на відпочинок пробігла дистанцію в 51 км за 5 годин.

Раніше про загибель спортсменки повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Вчора в ДТП на трасі Київ-Прилуки розбилася 21-річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України в номінації" Найбільш безперервний біг на біговій тренажері ", кандидат в майстри спорту з легкої атлетики, призер численних змагань і Чемпіонатів України Катерина Долган ... Ще два дні тому вона брала участь в своєму черговому забігу в Сумах. і попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій ... Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю — "та, що біжить по Сонцю" ... Легкого бігу тобі в Вічність, дівчинка ", — написала Вєтрова на своїй сторінці в Facebook.

22 травня поточного року Катерина Долган брала участь в чемпіонаті України з гірського бігу (вгору-вниз) і посіла друге місце, показавши результат в 54 хвилини 42 секунди. Крім того, вона встановила рекорд України з бігу на 10 000 метрів з результатом 39: 40.14. Це сталося в Черкасах, на чемпіонаті України з бігу на 10 000 метрів серед дорослих, молоді та юніорів в квітні 2021 року.