Зеленский поддержал сборную Украины после провала в решающем матче Евро-2020

По словам главы государства, украинские футболисты снова провели тяжелый матч в рамках группового раунда Евро-2020.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решающую игру между сборными Украины и Австрии, который закончился поражением для нашей национальной сборной по футболу.

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Соответствующая публикация появилась в его личном микроблоге Twitter.

По его словам, на Евро-2020 собрались лучшие из лучших и сегодня, 21 июня, Украина получила горькое и обидное поражение.

Однако, как отметил президент, даже после поражения от Австрии со счетом 0:1, сборная Украины по футболу не потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2020.

"Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Да, снова тяжелый матч. Да, сегодня имеем горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашей с вами поддержки! Потому что это — наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!", — поддержал Владимир Зеленский футболистов национальной команды после поражения от Австрии.

Добавим, что после поражения от Австрии, сборная Украины заняла третье место в своей группе и имеет теоретические шансы на выход в 1/8 финала Евро-2020. В раунд плей-офф выйдут четыре лучшие команды из шести, которые заняли третьи места в своих группах.

[ + – ] Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Австрии

Ранее Фокус сообщал, что Украина проиграла Австрии в последнем матче группового этапа Евро-2020. Судьбу в важном матче решил один гол, который в первом тайме забил австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер.

Также Фокус рассказывал, что украинцы провели масштабный марш в Бухаресте перед матчем Украина — Австрия. Болельщики по пути на стадион, где должен был пройти финальный матч в групповом раунде Евро-2020 для нашей сборной, поддержали футболистов фанатскими кричалками и песнями.