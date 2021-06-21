Зеленський підтримав збірну України після провалу у вирішальному матчі Євро-2020

За словами глави держави, українські футболісти знову провели важкий матч в рамках групового раунду Євро-2020.

Президент Володимир Зеленський прокоментував вирішальну гру між збірними України та Австрії, яка закінчилася поразкою для нашої національної збірної з футболу.

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Відповідна публікація зʼявилася в його особистому мікроблозі Twitter.

За його словами, на Євро-2020 зібралися найкращі з найкращих і сьогодні, 21 червня, Україна отримала гірку і прикру поразку.

Однак, як зазначив президент, навіть після поразки від Австрії з рахунком 0:1, збірна України з футболу не втратила шанси на вихід в плей-офф Євро-2020.

"Це Євро-2020, де найкращі з найкращих. Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь у 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це – наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні!", — підтримав Володимир Зеленський футболістів національної команди після поразки від Австрії.

Додамо, що після поразки від Австрії, збірна України посіла третє місце в своїй групі і має теоретичні шанси на вихід до 1/8 фіналу Євро-2020. В раунд плей-офф вийдуть чотири кращі команди з шести, які зайняли треті місця в своїх групах.

[ + – ] Зеленський підтримав збірну України після поразки від Австрії

Раніше Фокус повідомляв, що Україна програла Австрії в останньому матчі групового етапу Євро-2020. Долю у важливому матчі вирішив один гол, який в першому таймі забив австрійський півзахисник Крістоф Баумгартнер.

Також Фокус розповідав, що українці провели масштабний марш в Бухаресті перед матчем Україна — Австрія. Вболівальники шляхом на стадіон, де повинен був пройти фінальний матч в груповому раунді Євро-2020 для нашої збірної, підтримали футболістів фанатськими кричалками і піснями.