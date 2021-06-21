Россия завершила выступления на Евро-2020 на последнем месте в группе

На чемпионате Европы по футболу сыграны матчи 3-го тура группового этапа в квартете В: сборная России потерпела разгромное поражение в Копенгагене

В Копенгагене и Санкт-Петербурге завершились матчи группового этапа Евро-2020 в группе В.

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В столице Дании местная сборная встречалась с Россией. Чтобы сохранить шансы на борьбу за место в плей-офф, Данию устраивала только победа. С этой задачей команда Каспера Юльмана справилась на "отлично". В конце первого тайма счёт в матче Россия — Дания открыл Миккель Дамсгор, который отправил мяч в верхний угол.

На 59-й минуте датчане укрепили перевес благодаря голу Юссуфа Поульсена, который подкараулил ошибку Зобнина при передаче назад. Россияне смогли отыграть один мяч. Вестергор сфолил на Соболеве, арбитр указал на "точку". Артем Дзюба бесхитростно — по центру. Надежды россиян на спасение испарились с точным дальним ударом Андреаса Кристенсена — 3:1. Завершил разгром России Йоаким Меле, который прошел сквозь оборону номинальных хозяев и метко пробил в нижний угол. Празднуя гол, Йоаким Меле показал на пальцах цифру 10 — эту победу Дания добыла в том числе, и в поддержку Кристиана Эриксена.

В параллельном матче Финляндия принимала Бельгию. Гости уже не преследовали турнирных задач, что давало финнам надежду на очки. Весь первый тайм и половину второго, плани Финляндии на игру работал. Лишь на 74-й минуте с подачи Де Брюйне Томас Вермален эффектно пробил головой. Мяч угодил в стойку, а от нее — в Градецки. Голкипер не успел сориентироваться, и от его руки мяч оказался в воротах.

Второй мяч Бельгия забила спустя 7 минут. Витсель отдал на Де Брюйне, а тот отдал великолепную и точную передачу на Ромелу Лукаку. Тот в фирменном для себя стиле продавил защитника и отправил мяч в правый от себя угол.

Таким образом, Бельгия набрала 9 очков и с первого места вышла в 1/8 финала. Дания, за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, заняла второе место. Финляндия финишировала третьей, а Россия покидает соревнования.

Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур

Россия — Дания — 1:4 (0:1)

Голы: 0:1, Дамсгор, 38; 0:2, Ю.Поульсен, 59; 1:2, с пенальти, Дзюба, 70; 1:3, Кристенсен, 79; 1:4, Меле, 82.

Финляндия — Бельгия — 0:2

Голы: 0:1, Градецки, автогол, 74; 0:2, Лукаку, 81.

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