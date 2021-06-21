Росія завершила виступи на Євро-2020 на останньому місці в групі

На чемпіонаті Європи з футболу зіграно матчі 3-го туру групового етапу в квартеті В: збірна Росії зазнала розгромної поразки в Копенгагені

У Копенгагені і Санкт-Петербурзі завершилися матчі групового етапу Євро-2020 в групі В.

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У столиці Данії місцева збірна зустрічалася з Росією. Щоб зберегти шанси на боротьбу за місце в плей-офф, Данію влаштовувала тільки перемога. З цим завданням команда Каспера Юльмана впоралася на "відмінно". В кінці першого тайму рахунок у матчі Росія — Данія відкрив Міккель Дамсгор, який відправив м'яч у верхній кут воріт.

На 59-й хвилині данці зміцнили перевагу завдяки голу Юссуфа Поульсена, який підкараулив помилку Зобнина при передачі назад. Росіяни змогли відіграти один м'яч. Вестергор сфолив на Соболєва, арбітр вказав на "точку". Артем Дзюба пробив нехитро — по центру. Надії росіян на порятунок випарувалися з точним дальнім ударом Андреаса Крістенсена — 3:1. Завершив розгром Росії Йоаким Меле, який пройшов крізь оборону номінальних господарів і влучно пробив у нижній кут. Святкуючи гол, Йоаким Меле показав на пальцях цифру 10 — цю перемогу Данія видобула в тому числі, і в підтримку Крістіана Еріксена.

У паралельному матчі Фінляндія обіграла Бельгію. Гості вже не переслідували турнірних завдань, що давало фінам надію на очки. Весь перший тайм і половину другого, план Фінляндії на гру працював. Лише на 74-й хвилині з подачі Де Брюйне Томас Вермален ефектно пробив головою. М'яч влучив у стійку, а від неї — в Градецьк. Голкіпер фінської команди не встиг зорієнтуватися, і від його руки м'яч опинився у воротах.

Другий м'яч Бельгія забила через 7 хвилин. Вітсель віддав на Де Брюйне, а той віддав чудову і точну передачу на Ромелу Лукаку. Той у фірмовому для себе стилі продавив захисника і відправив м'яч у правий від себе кут.

Таким чином, Бельгія набрала 9 очок і з першого місця вийшла до 1/8 фіналу. Данія, за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів, посіла друге місце. Фінляндія фінішувала третьою, а Росія залишає змагання.

Євро-2020. Груповий етап. 3-й тур

Росія — Данія — 1: 4 (0: 1)

Голи: 0:1, Дамсгор, 38; 0:2, Ю.Поульсен, 59; 1:2, з пенальті, Дзюба,70; 1:3, Крістенсен, 79; 1:4, Меле, 82.

Фінляндія — Бельгія — 0: 2

Голи: 0:1, Градецький, автогол, 74; 0:2, Лукаку, 81.

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