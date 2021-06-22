Украинские гольфистки завоевали два призовых места на международном чемпионате в Хорватии

Международный чемпионат проходил при сложных погодных условиях и жаре в +36 градусов.

Национальная сборная по гольфу приняла участие в международном чемпионате Хорватии, откуда привезла два призовых места.

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Об этом говорится на официальном сайте Всеукраинской федерации гольфа.

Соревнования проходили в Хорватии с 17 по 20 июня при сложных погодных условиях: жара в +36 градусов в тени и сильный ветер усложняли задачи украинским спортсменам.

Мужской турнир проходил на протяжении четырех дней, а женский — трех. По итогам международного чемпионата сборная Украины заняла два призовых места: Растворцева Эльвира — первое место, Растворцева Елизавета — второе место.

Маловичко Иван и Пилипенко София победили в специальных номинациях в рамках Croatian International Amateur Championship.

"Эти соревнования были сложными, но из-за этого победа для нас вдвое ценнее. В общем, уровень игры гольфистов очень сильно вырос по сравнению с прошлым годом. Всеукраинская федерация гольфа акцентирует свое внимание на сборных командах, именно поэтому у нас стало больше тренировок для гольфистов, расширился тренерский состав. Также мы стали чаще участвовать в международных соревнованиях. Именно тщательная подготовка позволяет нам ставить новые рекорды и одерживать победы. Впереди много турниров и еще больше тренировок, ведь представлять Украину в мире — это важная миссия, которая должна быть реализована лучше", — прокомментировал успех наших гольфистов главный тренер сборной Украины Руслан Гаркавенко.

Президент ВФГ Виталий Хомутынник поздравил победительниц соревнований и пожелал каждый раз устанавливать собственные рекорды и не останавливаться на достигнутом результате.

[ + – ] Сборная Украины по гольфу Фото: ukrgolf.org