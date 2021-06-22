Українські гольфістки завоювали два призові місця на міжнародному чемпіонаті в Хорватії

Міжнародний чемпіонат проходив за складних погодних умов та спеки в +36 градусів.

Національна збірна з гольфу взяла участь в міжнародному чемпіонаті Хорватії, звідки привезла два призові місця.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це йдеться на офіційному сайті Всеукраїнської федерації гольфу.

Змагання проходили в Хорватії із 17 по 20 червня за складних погодних умов: спека в +36 градусів в тіні та сильний вітер ускладнювали завдання українським спортсменам.

Чоловічий турнір проходив протягом чотирьох днів, а жіночий — трьох. За підсумками міжнародного чемпіонату збірна України посіла два призові місця: Растворцева Ельвіра — перше місце, Растворцева Єлизавета — друге місце.

Маловичко Іван і Пилипенко Софія перемогли в спеціальних номінаціях у рамках Croatian International Amateur Championship.

"Ці змагання були складними, але через це перемога для нас удвічі цінніша. Загалом, рівень гри гольфістів дуже сильно виріс порівняно з минулим роком. Всеукраїнська федерація гольфу акцентує свою увагу на збірних командах, саме тому в нас стало більше тренувань для гольфістів, розширився тренерський склад. Також ми почали частіше брати участь у міжнародних змаганнях. Саме ретельна підготовка дозволяє нам ставити нові рекорди і здобувати перемоги. Попереду багато турнірів і ще більше тренувань, адже представляти Україну в світі — це важлива місія, яка повинна бути реалізована краще", — прокоментував успіх наших гольфістів головний тренер збірної України Руслан Гаркавенко.

Президент ВФГ Віталій Хомутинник привітав переможниць змагань і побажав щоразу встановлювати власні рекорди і не зупинятися на досягнутому результаті.

[ + – ] Збірна України з гольфу Фото: ukrgolf.org