С надеждой на ничью Хорватии и Шотландии: кто сегодня играет на Евро-2020

22 июня на Евро 2020 состоятся матчи 3-го тура группового этапа: Чехия — Англия и Хорватия — Шотландия

На чемпионате Европы по футболу 22 июня запланировано две игры в квартете D: Чехия сыграет с Англией, а Хорватия примет команду Шотландии. С учетом того, что сборная Украины финишировала в своей группе на третьем месте, набрав 3 очка и получив разницу забитых и пропущенных 4 — 5, каждый матч в любой группе теперь имеет для нас особое значение. По итогам группового этапа определится четверка лучших команд, занявших третье место. На данный момент ситуация выглядит так:

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Это означает, что украинским болельщикам нужно надеяться, что Хорватия не выиграет у Шотландии, но и победа британцев не принесет нам ничего хорошего — сейчас они на 4-м месте, у них одно очко и "-2" в графе забитых и пропущенных.

Чехия — Англия

Где играют: "Уэмбли", Лондон

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 2"/"Украина"

К этой встрече сборная Англии подходит с серьезными кадровыми потерями. Мэйсон Маунт и Бен Чиллуэл изолированы от команды из-за коронавируса, поскольку контактировали с полузащитником сборной Шотландии Билли Гилмором. Ранее шотландец сдал положительный тест на коронавирус. Оба соперника уже оформили себе выход в плей-офф, но результат матча Чехия — Англия может повлиять на расположение команд в таблице, а следовательно, и на благоприятный жребий в 1/8 финала Евро-2020. К слову, если Англия выиграет и займет первое место, то матч 1/8 проведет у себя дома, на стадионе "Уэмбли". У лучшего бомбардира чешской сборной, Патрика Шика, есть свои персональные задачи — пока в его активе три забитых мяча, но наверняка Шик хочет улучшить свои бомбардирские достижения. В этом стремлении его не остановил даже разбитый нос в матче с Хорватией — несмотря на кровь, которая капала по лицу чешского футболиста, он взялся исполнять пенальти, который сам же и заработал.

Хорватия — Шотландия

Где играют: "Хэмпден Парк", Глазго

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"

Как уже отмечалось выше, украинского болельщика устроит ничья в этом матче, но это совершенно не означает, что соперники будут осторожничать в предстоящем матче, как наша сборная вела себя в игре с Австрией. Дать прогноз на матч Шотландия — Хорватия прямо сейчас проблематично. Шотландия смогла отстоять ничью в матче 2-го тура против Англии и проиграла сборной Чехии в первом туре. Хорватия не впечатлила в обоих матчах, проиграв Англии и сыграв вничью с Чехией. Не исключено, что матч Хорватия — Шотландия завершится вообще без голов. По крайней мере, Шотландия на текущем Евро еще не забивала, а Хорватия отличилась только один раз — единственный мяч вице-чемпионов мира на турнире забил Иван Перишич.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.