З надією на нічию Хорватії та Шотландії: хто сьогодні грає на Євро-2020

22 червня на Євро 2020 відбудуться матчі 3-го туру групового етапу: Чехія — Англія і Хорватія — Шотландія

На чемпіонаті Європи з футболу 22 червня заплановано дві гри в квартеті D: Чехія зіграє з Англією, а Хорватія прийме команду Шотландії. З урахуванням того, що збірна України фінішувала у своїй групі на третьому місці, набравши 3 очки й отримавши різницю забитих і пропущених 4 — 5, кожен матч у будь-якій групі тепер має для нас особливе значення. За підсумками групового етапу визначиться четвірка кращих команд, що посіли третє місце. Наразі ситуація виглядає так:

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Це означає, що українським уболівальникам потрібно сподіватися, що Хорватія не виграє в Шотландії, але і перемога британців не принесе нам нічого хорошого — наразі вони на 4-му місці, у них одне очко і "-2" в графі забитих і пропущених.

Чехія — Англія

Де грають: "Вемблі", Лондон

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 2"/"Україна"

До цієї зустрічі збірна Англії підходить із серйозними кадровими втратами. Мейсон Маунт і Бен Чіллуел ізольовані від команди через коронавірус, оскільки контактували з півзахисником збірної Шотландії Біллі Гілмором. Раніше шотландець здав позитивний тест на коронавірус. Обидва суперники вже оформили собі вихід у плей-оф, але результат матчу Чехія — Англія може вплинути на розташування команд у таблиці, а отже, і на сприятливий жереб в 1/8 фіналу Євро-2020. До слова, якщо Англія виграє і посяде перше місце, то матч 1/8 проведе в себе вдома, на стадіоні "Вемблі". У кращого бомбардира чеської збірної, Патріка Шика, є свої персональні завдання — поки в його активі три забиті мʼячі, але, напевно, Шик хоче поліпшити свої бомбардирські досягнення. У цьому прагненні його не зупинив навіть розбитий ніс у матчі з Хорватією — незважаючи на кров, яка капала по обличчю чеського футболіста, він взявся виконувати пенальті, яке сам же і заробив.

Хорватія — Шотландія

Де грають: "Гемпден Парк", Глазго

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"

Як вже зазначалося вище, українського вболівальника влаштує нічия в цьому матчі, але це зовсім не означає, що суперники будуть обережними в майбутньому матчі, як наша збірна поводила себе в грі з Австрією. Дати прогноз на матч Шотландія — Хорватія прямо зараз проблематично. Шотландія змогла відстояти нічию в матчі 2-го туру проти Англії і програла збірній Чехії в першому турі. Хорватія не вразила в обох матчах, програвши Англії і зігравши внічию з Чехією. Не виключено, що матч Хорватія — Шотландія завершиться взагалі без голів. Принаймні Шотландія на поточному Євро ще не забивала, а Хорватія відзначилася тільки один раз — єдиний мʼяч віцечемпіонів світу на турнірі забив Іван Перишич.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.