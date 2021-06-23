Сборная Англии обыграла Чехию и с первого места вышла в плей-офф (видео голов)

Гол Рахима Стерлинга принес сборной Англии победу над Чехией и позволил команде завершить групповой этап на первом месте в своей группе

На чемпионате Европы по футболу состоялся матч 3-го тура группового этапа в квартете D: Чехия — Англия.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Обе команды уже решили свои турнирные задачи — вышли в плей-офф Евро-2020. Но вместе с тем, матч имел свою интригу: победитель выходил в 1/8 финала с первого места. Для чехов это означает более комфортный соперник в следующей стадии, а для англичан — возможность сыграть еще один матч при родных трибунах.

Уже на 2-й минуте англичане взялись за дело: это Рахим Стерлинг откликнулся на передачу из глубины и перебросил мяч через вратаря. Форвард все сделал правильно, но попал в стойку.

Следующий острый момент у ворот чехов создал Гарри Кейн: он с дальней дистанции пробил в верхнюю часть ворот — мяч пролетел над перекладиной.

На 12-й минуте англичане вышли вперед: Рахим Стерлинг реализовал свой шанс: Грилиш мягко подал на линию вратарской, а Стерлинг головой отправил мяч в ворота.

В середине первого тайма очередной шанс упустил Гарри Кейн — со средней дистанции он не смог переиграть Вацлика. У Чехии был хороший момент на 35-й минуте: Соучек не попал в створ на добивании после эффектного спасения ворот от Люка Шоу.

Во втором тайме соперники продолжали искать моменты у ворот друг друга, но так и не смогли изменить счет на табло. В концовке встречи англичанам удалось забить, но мяч Хендерсона рефери справедливо отменил из-за положения "вне игры".

Финальный свисток зафиксировал победу Англии со счетом 1:0, что позволило команде Гарета Саутгейта занять первое место в группе. Чехия из-за этого поражения и победы Хорватии в параллельном матче, опустилась на третье место, но сохраняет хорошие шансы на продолжение борьбы в турнире.

Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур.

Чехия — Англия — 0:1 (0:1)

Голы: 0:1, Стерлинг, 12.

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил — Масопуст (Гложек, 64), Голеш (Выдра, 84) Соучек, Янкто (Шевчик, 46), Дарида (Крал, 64) — Шик (Пекгарт, 75).

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз (Мингс, 79), Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс (Хендерсон, 46), Сака (Санчо, 84), Грилиш (Беллингем, 68), Стерлинг (Рэшфорд, 67) — Кейн.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.