Гол Стерлінга приніс Англії перемогу над Чехією і перше місце в групі (відео)

Півзахисник збірної Англії забив м'яч у ворота Чехії і відправив суперника на третє місце в групі D.

На чемпіонаті Європи з футболу відбувся матч 3-го туру групового етапу в квартеті D: Чехія — Англія.

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Обидві команди вже вирішили свої турнірні завдання — вийшли в плей-офф Євро-2020. Але разом з тим, матч мав свою інтригу: переможець виходив в 1/8 фіналу з першого місця. Для чехів це означає комфортніший суперник в наступній стадії, а для англійців — можливість зіграти ще один матч біля рідних трибун.

Вже на 2-й хвилині англійці взялися за справу: це Рахім Стерлінг відгукнувся на передачу з глибини і перекинув мʼяч через воротаря. Форвард все зробив правильно, але влучив у стійку.

Наступний гострий момент біля воріт чехів створив Гаррі Кейн: він з дальньої дистанції пробив у верхню частину воріт — мʼяч пролетів над поперечиною.

На 12-й хвилині англійці вийшли вперед: Рахім Стерлінг реалізував свій шанс: Гріліш мʼяко подав на лінію воротарського, а Стерлінг головою відправив мʼяч у ворота.

В середині першого тайму черговий шанс упустив Гаррі Кейн — з середньої дистанції він не зміг переграти Вацліка. У Чехії був хороший момент на 35-й хвилині: Соучек не потрапив у створ на добиванні після ефектного порятунку воріт від Люка Шоу.

У другому таймі суперники продовжували шукати моменти біля воріт один одного, але так і не змогли змінити рахунок на табло. У кінцівці зустрічі англійцям вдалося забити, але мʼяч Хендерсона рефері справедливо скасував через положення "поза грою".

Фінальний свисток зафіксував перемогу Англії з рахунком 1:0, що дозволило команді Гарета Саутгейта посісти перше місце в групі. Чехія через цю поразку і перемогу Хорватії в паралельному матчі, опустилася на третє місце, але зберігає хороші шанси на продовження боротьби в турнірі.

Євро-2020. Груповий етап. 3-й тур.

Чехія — Англія — 0:1 (0:1)

Голи: 0:1, Стерлінг, 12.

Чехія: Вацлік — Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил — Масопуст (Гложек, 64), Голешов (Видра, 84) Соучек, Янкто (Шевчик, 46), Даріда (Крав, 64) — Шик (Пекгарт, 75).

Англія: Пікфорд — Уокер, Стоунз (Мінгс, 79), Магуайр, Шоу — Філліпс, Райс (Хендерсон, 46), Сака (Санчо, 84), Гріліш (Беллінгем, 68), Стерлінг (Решфорд, 67) — Кейн.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.