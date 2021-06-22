Хорватия обыграла Шотландию и со второго места вышла в плей-офф Евро-2020 (видео)

Вице-чемпионы мира трижды поразили ворота Шотландии и оформили выход в плей-офф со второго места в группе D

В Глазго завершился матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между командами Хорватии и Шотландии.

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Вице-чемпионы мира оказались в незавидном положении: потеря очков в матче с аутсайдером группы стоила бы им выхода в плей-офф. Понять мотивацию команды Златко Далича было просто. В свою очередь, Шотландия после нулевой ничьи с Англией, имела амбиции дать бой и хорватам. И даже зацепиться за плей-офф.

Надежды британцев на успех начали рушиться еще на 17-й минуте: это Никола Влашич блестяще завершил комбинацию с участием Модрича, Юрановича и Перишича. Последний скинул партнеру мяч головой, а Влашич принял его на грудь, а вторым касанием отправил в ворота — 1:0.

Шотландии удалось отыграться в конце первого тайма: Каллум Макгрегор подловил экс-игрока киевского "Динамо" Домагоя Виду на неудачном выносе после прострела Робертсона с левого фланга, и пробил мимо голкипера хорватов. Шутка ли, но это первый гол Шотландии на Евро-2020.

Во второй половине встречи Хорватия усилила давление на ворота соперника и добилась своего: Лука Модрич сам начал затяжную голевую комбинацию, в результате которой Маттео Ковачич отдал мяч капитану хорватов. 35-летний полузащитник отправил мяч в "девятку" без шансов для вратаря шотландцев.

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Хорватия ощутила вкус победы и помчалась вперед. На 77-й минуте "клетчатые" забили третий мяч: Лука Модрич отправил мяч на ближнюю штангу, где Перишич опередил Тирни и поразил ворота — 3:1.

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Таким же счет матча Хорватия — Шотландия остался и по истечению 90 минут основного времени. Это позволило Хорватии обойти команду Чехии по дополнительным показателям и выйти в плей-офф со второго места.

Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур.

Хорватия — Шотландия — 3:1 (1:1)

Голы: 1:0, Влашич, 17; 1:1, Макгрегор, 42; 2:1, Модрич, 62; 3:1, Перишич, 77.

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Вида, Гвардиол (Баришич, 70) — Ковачич, Брозович, Перишич (Ребич, 81), Модрич, Влашич (Иванушец, 76) — Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия: Маршалл — О`Доннелл (Паттерсон, 84) Мактоминей, Хенли, Тирни, Робертсон — Макгинн, Амрсторнг, МакГрегор — Дайкс, Адамс (Нисбет, 84).

Хорватия — Шотландия: обзор матча

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