Хорватія обіграла Шотландію і з другого місця вийшла в плей-офф Євро-2020 (відео)

Віце-чемпіони світу тричі вразили ворота Шотландії і оформили вихід у плей-офф з другого місця в групі D.

У Глазго завершився матч групового етапу чемпіонату Європи з футболу між командами Хорватії та Шотландії.

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Віцечемпіони світу опинилися в незавидному становищі: втрата очок у матчі з аутсайдером групи коштувала б їм виходу в плей-офф. Зрозуміти мотивацію команди Златко Даліча було просто. Зі свого боку, Шотландія після нульової нічиєї з Англією, мала амбіції дати бій і хорватам. І навіть зачепитися за плей-офф.

Надії британців на успіх почали валитися ще на 17-й хвилині: це Никола Влашич блискуче завершив комбінацію за участю Модрича, Юрановича і Перишича. Останній скинув партнеру мʼяч головою, а Влашич прийняв його на груди, а другим дотиком відправив у ворота — 1:0.

Шотландії вдалося відігратися в кінці першого тайму: Каллум Макгрегор підловив ексгравця київського "Динамо" Домагоя Віду на невдалому винесенні після прострілу Робертсона з лівого флангу, і пробив повз голкіпера хорватів. Чи жарт, але це перший гол Шотландії на Євро-2020.

У другій половині зустрічі Хорватія посилила тиск на ворота суперника і домоглася свого: Лука Модрич сам почав затяжну гольову комбінацію, в результаті якої Матео Ковачич віддав мʼяч капітану хорватів. 35-річний півзахисник відправив мʼяч у "девʼятку" без шансів для воротаря шотландців.

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Хорватія відчула смак перемоги і помчала вперед. На 77-й хвилині "картаті" забили третій мʼяч: Лука Модрич відправив мʼяч на ближню штангу, де Перишич випередив Тірні і вразив ворота — 3:1.

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Таким самим рахунок матчу Хорватія — Шотландія залишився і після закінчення 90 хвилин основного часу. Це дозволило Хорватії обійти команду Чехії за додатковими показниками і вийти в плей-офф з другого місця.

Євро-2020. Груповий етап. 3-й тур.

Хорватія — Шотландія — 3:1 (1:1)

Голи: 1:0, Влашич, 17; 1:1, Макгрегор, 42; 2:1, Модрич, 62; 3:1, Перишич, 77.

Хорватія: Лівакович — Юранович, Ловрен, Віда, Гвардіола (Баришич, 70) — Ковачич, Брозович, Перишич (Ребич, 81), Модрич, Влашич (Іванушец, 76) — Петкович (Крамарич, 70).

Шотландія: Маршалл — О`Доннелл (Паттерсон, 84) Мактоміней, Хенлі, Тірні, Робертсон — Макгінн, Амрсторнг, МакГрегор — Дайкс, Адамс (Нісбет, 84).

Хорватія — Шотландія: огляд матчу

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