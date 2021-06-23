Решается судьба Украины: кто сегодня играет на Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу сегодня завершается групповой этап: заключительные матчи 3-го тура сыграют в группах Е и F

Для сборной Украины на Евро-2020 наступает судный день. Именно сегодня станет понятно, продолжит ли команда Андрея Шевченко борьбу на турнире. Для этого нужно надеяться, что в последнем туре Испания либо проиграет, либо крупно обыграет Словакию, а Польша не выиграет у Швеции.

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Швеция — Польша

Где играют: "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

Время: 19:00

Где смотреть матч: "Футбол 2"/oll.tv

От каждого из матчей группы Е зависит судьба сборной Украины. На данный момент наша команда пока проходит в плей-офф, но все может измениться. Швеция уже решила свою задачу по выходу в плей-офф — у нее четыре очка. А вот Польша, если хочет продолжить борьбу в турнире, должна только побеждать. Наши соседи сами усложнили себе жизнь, проиграв Словакии в первом туре. Тем не менее, гол, который забил Роберт Левандовский в ворота Испании, принес полякам ничью и первое очко на Евро-2020. Ничья оставит Польшу за бортом соревнований.

Словакия — Испания

Где играют: "Ла Картуха", Севилья

Время: 19:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/oll.tv

[ + – ] Серхио Бускетс может сыграть первый матч на Евро-2020 Фото: Федерация футбола Испании

Для Словакии в этом матче все просто: победа или ничья гарантирует ей участие в плей-офф. Но поражение с разницей в два мяча и более отбросит словаков на третье место в группе и лишит их возможности сыграть в 1/8. Что хорошо для сборной Украины, которая сохранит возможность продолжить борьбу. Плохой сценарий для нас — ничья в матче Словакии и Испании. тогда команда Луиса Энрике будет выше Украины в рейтинге команд, занявших третьи места в группах, а Словакия выйдет в плей-офф.

В этом матче стоит ожидать кадровых перемен в составе испанской сборной: наконец-то сможет сыграть капитан команды Серхио Бускетс, пропускавший предыдущие матчи из-за положительного теста на коронавирус. Футболист уже присоединился к команде и готов помочь ей побороться за плей-офф. Кроме того, возможно появление в составе опытного Сезара Аспиликуэты, который в матче с Польшей остался на скамейке запасных.

Германия — Венгрия

Где играют: "Арена Мюнхен", Мюнхен

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/oll.tv

[ + – ] Сборная Германии в шаге от плей-офф Евро-2020 Фото: UEFA

Сборная Германии невыразительно сыграла в первом матче против Франции, но с лихвой заставила замолчать всех скептиков после встречи с Португалией. Особенно ярко в этом матче проявили себя фланговые футболисты: Робин Госенс и Йозуа Киммих. В последнем матче Германия выглядит фаворитом, но не стоит недооценивать Венгрию — это уже сыграло злую шутку с командой Франции. Команду Йоахима Лева устроит даже ничья, но перед своими болельщиками Бундестим будут стараться одержать вторую победу на турнире. Для комфортного самочувствия немецкой сборной в 1/8 финала важно, чтобы сегодня не получили желтую карточку Маттис Гинтер, Кай Хаверц и Йозуа Киммих. В противном случае они пропустят матч 1/8 финала, если Германия туда пройдет.

Португалия — Франция

Где играют: "Пушкаш Арена", Будапешт

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 2"/oll.tv

Самый яркий по именам матч в 3-м туре группового этапа. Португалию устроит даже ничья, но больше шансов на выход в плей-офф у Франции. Если португальцы проиграют с разницей в три мяча и больше, это оставит их на третьем месте и поможет сборной Украины, но такой сценарий маловероятен. А вот то, что Криштиану Роналду забьет в третьем подряд матче на Евро-2020, выглядит более реально. Под угрозой дисквалификации из-за перебора желтых карточек у португальцев находится Рубен Диаш, а у французов — Бенжамин Павар.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.