Вирішується доля України: хто сьогодні грає на Євро-2020

На чемпіонаті Європи з футболу сьогодні завершується груповий етап: заключні матчі 3-го туру зіграють у групах Е та F.

Для збірної України на Євро-2020 настає судний день. Саме сьогодні стане зрозуміло, чи продовжить команда Андрія Шевченка боротьбу на турнірі. Для цього потрібно сподіватися, що в останньому турі Іспанія або програє, або крупно обіграє Словаччину, а Польща не виграє у Швеції.

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Швеція — Польща

Де грають: "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

Час: 19:00

Де дивитися матч: "Футбол 2" / oll.tv

Від кожного з матчів групи Е залежить доля збірної України. Наразі наша команда поки проходить у плей-оф, але все може змінитися. Швеція вже розвʼязала своє завдання щодо виходу в плей-оф — у неї чотири очки. А ось Польща, якщо хоче продовжити боротьбу в турнірі, повинна тільки перемагати. Наші сусіди самі ускладнили собі життя, програвши Словаччині в першому турі. Проте, гол, який забив Роберт Левандовський у ворота Іспанії, приніс полякам нічию і перше очко на Євро-2020. Нічия залишить Польщу за бортом змагань.

Словаччина — Іспанія

Де грають: "Ла Картуха", Севілья

Час: 19:00

Де дивитися матч: "Футбол 1" / oll.tv

[ + – ] Серхіо Бускетс може зіграти перший матч на Євро-2020 Фото: Федерація футболу Іспанії

Для Словаччини в цьому матчі все просто: перемога чи нічия гарантує їй участь в плей-оф. Але поразка з різницею в два мʼячі та більше відкине словаків на третє місце в групі й позбавить їх можливості зіграти в 1/8. Що добре для збірної України, яка збереже можливість продовжити боротьбу. Поганий сценарій для нас — нічия в матчі Словаччини та Іспанії. Тоді команда Луїса Енріке буде вище за Україну в рейтингу команд, які посіли треті місця в групах, а Словаччина вийде в плей-оф.

У цьому матчі варто очікувати кадрових змін у складі іспанської збірної: нарешті зможе зіграти капітан команди Серхіо Бускетс, який пропускав попередні матчі через позитивний тест на коронавірус. Футболіст вже приєднався до команди і готовий допомогти їй поборотися за плей-оф. Крім того, можлива поява в складі досвідченого Сезара Аспілікети, який в матчі з Польщею залишився на лавці запасних.

Німеччина — Угорщина

Де грають: "Арена Мюнхен", Мюнхен

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 1" / oll.tv

[ + – ] Збірна Німеччини в кроці від плей-оф Євро-2020 Фото: UEFA

Збірна Німеччини невиразно зіграла в першому матчі проти Франції, але з лишком змусила замовкнути всіх скептиків після зустрічі з Португалією. Особливо яскраво в цьому матчі проявили себе флангові футболісти: Робін Гозенс і Йозуа Кімміх. В останньому матчі Німеччина виглядає фаворитом, але не варто недооцінювати Угорщину — це вже зіграло злий жарт із командою Франції. Команду Йоахіма Льова влаштує навіть нічия, але перед своїми вболівальниками Бундестім будуть намагатися здобути другу перемогу на турнірі. Для комфортного самопочуття німецькій збірній в 1/8 фіналу важливо, щоб сьогодні не отримали жовту картку Маттіс Гінтер, Кай Гаверц і Йозуа Кіммі. В іншому випадку вони пропустять матч 1/8 фіналу, якщо Німеччина туди пройде.

Португалія — Франція

Де грають: "Пушкаш Арена", Будапешт

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 2" / oll.tv

Найяскравіший за іменами матч у 3-му турі групового етапу. Португалію влаштує навіть нічия, але більше шансів на вихід у плей-оф у Франції. Якщо португальці програють з різницею в три мʼячі та більше, це залишить їх на третьому місці й допоможе збірній України, але такий сценарій малоймовірний. А ось те, що Кріштіану Роналду забʼє в третьому поспіль матчі на Євро-2020, виглядає більш реально. Під загрозою дискваліфікації через перебір жовтих карток у португальців знаходиться Рубен Діаш, а у французів — Бенжамен Павар.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.