Украина — в 1/8 Евро-2020: Испания разгромила Словакию и отправила соперника домой (видео)

Счет матча Словакия — Испания позволил сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2020 с третьего места!

В Севилье завершился матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 между командами Словакии и Испании.

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Перед этой игрой главный тренер испанцев Луис Энрике получил хорошие кадровые новости: в расположение его команды вернулся капитан Серхио Бускетс. Вместе с тем, наставник "Фурии Рохи" спервых минут выпустил недавнего победителя Лиги чемпионов — Сезара Аспиликуэту.

С первых минут испанцы принялись доказывать, что в двух предыдущих матчах им попросту не везло — пиренейцы сыграли в нулевую ничью со Швецией, а также потеряли очки в матче с Польшей (1:1). Уже на 5-й минуте Альваро Мората ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам — Дубравка успел сориентироваться и отбить мяч. Спустя шесть минут Коке заработал пенальти в борьбе с Громадой — арбитр матча Бьерн Куйперс указал на точку. Исполнять приговор судьи взялся Альваро Мората, но Мартин Дубравка отразил удар.

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Тем не менее, испанцы продолжали атаковать и смогли довести свои стремления до забитого гола. На 30-й минуте Пабло Сарабия пробил в перекладину после ошибки Пекарика, а Мартин Дубравка, пытаясь спасти свою команду и выбить мяч на угловой, своей же рукой перевел мяч в ворота — это шестой автогол на Евро-2020.

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В концовке первого тайма Коке решил потревожить словаков дальним ударом — мяч пролетел рядом со штангой. Но этот тревожный звонок словацкие футболисты проспали. На третьей компенсированной минуте Жерар Морено зацепился за мяч в штрафной площади соперника и выполнил мягкую подачу. Эмерик Ляпорт головой аккуратно уложил мяч в ворота — 2:0.

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Во втором тайме Испания вошла во вкус и продолжила атаковать соперника. Эти усилия привели к третьему голу испанцев: прострел с левого фланга от Жорди Альбы пришелся точно в ноги Сарабии. Форвард испанцев не растерялся и в касание отправил мяч в ворота словаков.

Номинальные хозяева посыпались и Испания забила четвертый мяч: Сарабия обыгрался с Педри и отдал передачу на набегающего Феррана Торреса, который первым же касанием после выхода на поле пяткой забил гол — 4:0.

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На этом погром Словакии не закончился: это подача Пау Торреса заставила ошибиться опытного Юрая Куцку, который срезал мяч в собственные ворота — второй автогол в матче.

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Результат матча Слвоакия — Испания позволил сборной Украины выйти в 1/8, поскольку среди всех команд, занявших третьи места в группах, худшими стали команды Финляндии и Словакии. Вне зависимости от результатов матчей в группе F, сборная Украины сыгрет в плей-офф Евро-2020.

Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур

Словакия — Испания — 0:5 (0:2)

Словакия: Дубравка — Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан — Гараслин (Суслов, 69), Куцка, Громада (Лоботка, 46), Мак (Вайсс, 69) — Гамшик (Бенеш, 90), Дуда (Дюриш, 46).

Испания: Унай Симон — Аспиликуэта (Оярсабаль, 77), Э.Гарсия (Пау Торрес, 71), Ляпорт, Жорди Альба — Коке, Бускетс (Алькантара, 71), Педри — Сарабия, Мората (Ферран Торрес, 66), Жерар Морено (Адама Траоре, 77).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.