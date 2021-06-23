Україна — в 1/8 Євро-2020: Іспанія розгромила Словаччину і відправила суперника додому (відео)

Рахунок матчу Словаччина — Іспанія дозволив збірній України вийти в плей-оф Євро-2020 з третього місця!

У Севільї завершився матч 3-го туру групового етапу Євро-2020 між командами Словаччини та Іспанії.

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Перед цією грою головний тренер іспанців Луїс Енріке отримав хороші кадрові новини: у розташування його команди повернувся капітан Серхіо Бускетс. Разом з тим, наставник "Фурії Рохи" з початку хвилин випустив недавнього переможця Ліги чемпіонів — Сезара Аспілікету.

З перших хвилин іспанці почали доводити, що у двох попередніх матчах їм просто не щастило — піренейці зіграли в нульову нічию зі Швецією, а також втратили очки в матчі з Польщею (1: 1). Уже на 5-й хвилині Альваро Мората увірвався в штрафний майданчик і пробив по воротах — Дубравка встиг зорієнтуватися і відбити мʼяч. Через шість хвилин Коке заробив пенальті в боротьбі з Громадою — арбітр матчу Бйорн Кейперс вказав на точку. Виконувати вирок судді взявся Альваро Мората, але Мартін Дубравка відбив удар.

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Проте, іспанці продовжували атакувати і змогли довести свої прагнення до забитого гола. На 30-й хвилині Пабло Сарабія пробив у перекладину після помилки Пекарика, а Мартін Дубравка, намагаючись врятувати свою команду і вибити мʼяч на кутовий, своєю ж рукою перевів мʼяч у ворота — це шостий автогол на Євро-2020.

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У кінцівці першого тайму Коке вирішив потурбувати словаків дальнім ударом — мʼяч пролетів поруч зі штангою. Але цей тривожний дзвінок словацькі футболісти проспали. На третій компенсованій хвилині Жерар Морено зачепився за мʼяч у штрафному майданчику суперника і виконав мʼяку подачу. Емерік Ляпорт головою акуратно заніс мʼяч у ворота — 2: 0.

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У другому таймі Іспанія увійшла в смак і продовжила атакувати суперника. Ці зусилля призвели до третього голу іспанців: простріл з лівого флангу від Жорді Альби припав точно в ноги Сарабії. Форвард іспанців не розгубився і в дотик відправив мʼяч у ворота словаків.

Номінальні господарі посипалися й Іспанія забила четвертий мʼяч: Сарабія обігрався з Педрі і віддав передачу на набігаючого Феррана Торреса, який першим же дотиком після виходу на поле пʼятою забив гол — 4: 0.

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На цьому погром Словаччини не закінчився: це подача Пау Торреса змусила помилитися досвідченого Юрая Куцку, який зрізав мʼяч у власні ворота — другий автогол у матчі.

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Результат матчу Словаччина — Іспанія дозволив збірній України вийти в 1/8, оскільки серед усіх команд, що посіли треті місця в групах, гіршими стали команди Фінляндії та Словаччини. Незалежно від результатів матчів у групі F, збірна України зіграє в плей-оф Євро-2020.

Євро-2020. Груповий етап. 3-й тур

Словаччина — Іспанія — 0: 5 (0: 2)

Словаччина: Дубравка — Пекарик, Шатка, Шкриняр, Губочан — Гараслін (Суслов, 69), Куцка, Громада (Лоботка, 46), Мак (Вайсс, 69) — Гамшик (Бенеш, 90), Дуда (Дюриш, 46).

Іспанія: Унаї Сімон — Аспілікуета (Оярсабаль, 77), Е.Гарсія (Пау Торрес, 71), Емерік Ляпорт, Жорді Альба — Коке, Бускетс (Алькантара, 71), Педрі — Сарабія, Мората (Ферран Торрес, 66), Жерар Морено (Адама Траоре, 77).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.