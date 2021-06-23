Швеция совершила невероятный камбэк, вернув себе первое место в группе на последней минуте (видео)

Сборная Швеции добыла невероятную победу на последних минутах матча и может стать соперником Украины.

Победа Швеции над Польшей – один из необходимых сценариев результатов, которые ожидала сборная Украины, чтобы продолжить свои выступления на чемпионате Европы. Другим условием была комфортная победа Испании над Словакией.

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Порадовать украинцев получилось уже на 2-й минуте матча – полузащитник Швеции Эмиль Форсберг помог забить быстрый гол. Он откликнулся на пас Исаака, вошел в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол – 1:0.

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Дальше предсказуемо завладели преимуществом поляки, но у них ничего не получалось. Чего стоит только два попадания в перекладину от Роберта Левандовского на 17-й минуте – поляк сначала с линии вратарской пытался замкнуть передачу с углового, после того как мяч отскочил от перекладины обратно к нему – поляк вновь отправил его в перекладину.

В дальнейшем шведы попытались сбить темп игры тактикой мелкого фола, переведя игру в плоскость борьбы за мяч в единоборствах, где они себя чувствовали гораздо увереннее поляков. В таком режиме команды дотерпели до перерыва.

Вторую половину с бомбардировок начали поляки, но шведы умело оборонялись. На 59-й минуте Эмил Форсберг оформил дубль, откликнувшись на скидку вингера "Ювентуса" Деяна Кулусевски.

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Спустя пару минут Польша подала признаки жизни и это сделал тот, от кого этого ожидали. Роберт Левандовски сочным ударом в угол на 61-й минуте вернул Польшу в игру – 2:1.

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Спустя пару минут поляки забили и второй мяч, но Шверчок минимально забежал в офсайд перед взятием ворот.

Разгром, который устроила Испания Словакии в параллельном матче, заставил забеспокоиться Швецию – ведь потеря очков лишала шведов первого места, поэтому скандинавы оставшуюся часть матча попытались "засушить".

Но закрыться в обороне намертво не вышло – Роберт Левандовски нашел лазейку в штрафной площади шведов после того, как защита его оставила одного с вратарем, осталось только катнуть мимо кипера, что поляк и сделал – 2:2.

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Но и это – не все. В компенсированное время шведы все-таки сумели вырвать победу и вернуть себе первое место в группе, забив на 90+4 минуте матча.

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Таким образом, сборная Швеции может стать соперником сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы.

Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур.

Швеция – Польша – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 2 Форсберг, 2:0 – 59 Форсберг, 2:1 – 61 Левандовски, 2:2 –84 Левандовски, 3:2 – 90 Классон.

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Линделеф, Люстиг (Крафт, 68), Даниэльссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг (Классон, 77), Ларссон, Квайсон(Кулусевски, 55), Исак (Берг, 68).

Польша: Шченсны, Берешиньски, Беднарек, Глик, Пухач (Франковски, 46), Клих (Козловски, 73), Зелиньски, Юзвяк (Шверчок, 61), Крыховяк (Плахета, 78), Швидерски, Левандовски.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.