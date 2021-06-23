Швеція здійснила неймовірний камбек, повернувши собі перше місце в групі на останній хвилині (відео)

Збірна Швеції здобула неймовірну перемогу на останніх хвилинах матчу і може стати суперником України.

Перемога Швеції над Польщею — один з необхідних сценаріїв результатів, які очікувала збірна України, щоб продовжити свої виступи на чемпіонаті Європи. Іншою умовою була комфортна перемога Іспанії над Словаччиною.

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Порадувати українців вийшло вже на 2-й хвилині матчу — півзахисник Швеції Еміль Форсберг допоміг забити швидкий гол. Він відреагував на пас Ісаака, увійшов у штрафну і пробив у дальній кут — 1: 0.

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Далі передбачувано заволоділи перевагою поляки, але в них нічого не виходило. Чого вартують тільки два попадання в перекладину від Роберта Левандовського на 17-й хвилині — поляк спочатку з лінії воротарської намагався замкнути передачу з кутового, після того як мʼяч відскочив від перекладини назад до нього — поляк знову відправив його в перекладину.

Надалі шведи спробували збити темп гри тактикою дрібного фолу, перевівши гру в площину боротьби за мʼяч у єдиноборствах, де вони себе відчували набагато впевненішими за поляків. У такому режимі команди дотерпіли до перерви.

Другу половину з бомбардувань почали поляки, але шведи вміло оборонялися. На 59-й хвилині Еміль Форсберг оформив дубль, відреагувавши на скидання вінгера "Ювентуса" Деяна Калусевскі.

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Через кілька хвилин Польща подала ознаки життя і це зробив той, від кого це чекали. Роберт Левандовський соковитим ударом у кут на 61-й хвилині повернув Польщу в гру — 2: 1.

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Через кілька хвилин поляки забили і другий мʼяч, але Шверчок мінімально забіг в офсайд перед взяттям воріт.

Розгром, який влаштувала Іспанія Словаччині в паралельному матчі, змусив хвилюватися Швецію — адже втрата очок позбавляла шведів першого місця, тому скандинави решту матчу спробували "засушити".

Але закритися в обороні намертво не вийшло — Роберт Левандовський знайшов лазівку в штрафному майданчику шведів після того, як захист його залишив одного з воротарем, залишилося тільки катнути повз кіпера, що поляк і зробив — 2: 2.

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Але і це — не все. У компенсований час шведи все-таки зуміли вирвати перемогу і повернути собі перше місце в групі, забивши на 90 + 4 хвилині матчу. Таким чином, збірна Швеції може стати суперником збірної України в плей-оф чемпіонату Європи.

Євро-2020. Груповий етап. 3-й тур.

Швеція — Польща — 3: 2 (1: 0)

Голи: 1: 0 — 2 Форсберг, 2: 0 — 59 Форсберг, 2: 1 — 61 Левандовський, 2: 2 -84 Левандовський, 3: 2 — 90 Классон.

Швеція: Ольсен, Аугустінссон, Лінделеф, Люстіг (Крафт, 68), Даніельссон, Ольссон, Екдаль, Форсберг (Классон, 77), Ларссон, Квайсон (Калусевскі, 55), Ісак (Берг, 68).

Польща: Шченсни, Берешіньскі, Беднарек, Глик, Пухач (Франківськи, 46), Кліх (Козловські, 73), Зелінський, Юзвяк (Шверчок, 61), Криховʼяк (Плахета, 78), Швідерскі, Левандовський.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.