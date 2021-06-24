Дубль Бензема vs дубль Роналду: французы и португальцы сыграли вничью с тремя пенальти и вышли в плей-офф (видео)

Бывшая пара нападающих "Реала" забила все голы решающего матча в группе F — оба соперника продолжат борьбу в плей-офф

В Будапеште завершился матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Португалия — Франция.

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Португалии достаточно было сыграть вничью, чтобы продолжить выступления на чемпионате Европы, но команда сходу обозначила, что вышла побеждать.

Самое интересное началось на 16-й минуте, когда Мбаппе, получив проникающий пас, не реализовал выход один на один – Руи Патрисио мастерски накрыл угол.

Ключевой момент первого тайма произошел на 30-й минуте. Ошибка Льориса привела к пенальти – вратарь, попросту, выбил дух из полузащитника португальцев Данило Перейры при подаче углового – судья, не колеблясь, назначил пенальти. Легендарный Криштиану Роналду такой подарок не упустил – 1:0.

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После забитого гола игра успокоилась – у обоих команд не было ярких моментов в первом тайме, пока не настала очередь "привезти" пенальти уже португальцев. Семеду уложил в своей штрафной Килиана Мбаппе, а Карим Бензема развел по углам Руи Патрисио и мяч с пенальти – 1:1 после первого тайма.

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Начало второго тайма – сказка для французов. Карим Бензема подкараулил оборону португальцев на грани офсайда и обманул Патрисио с направлением удара – 2:1.

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Но португальцы нашли в себе силы сравнять счет на 60-й минуте матча – Криштиану Роналду при подаче с фланга попал мячом в руку Кунде и арбитр поставил третий пенальти в матче. Криштиану Роналду был вновь точен с пенальти – 2:2!

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После четвертого забитого гола команды сбавили обороты и все больше посматривали, как развиваются события в параллельном матче – там венгры дважды выходили вперед и дважды сборная Германии сравнивала счет.

На последних минутах арбитр мог назначать еще один пенальти, но сжалился над португальцами.

Ничья позволила выйти обоим командам в плей-офф. Французам – с первого места, а португальцам – с третьего.

Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур

Португалия – Франция – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 30, пенальти Роналду, 1:1 – 45, пенальти Бензема, 1:2 – 47 Бензема, 2:2 – 60, пенальти Роналду.

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду (Диогу Далот, 79), Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Моутинью (Рубен Невеш, 73), Саншеш (Сержиу Оливейра, 88), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72), Данилу Перейра (Пальинья, 46), Диогу Жота, Роналду.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Люка Эрнандес (Динь, 46; Рабьо, 52), Кимпембе, Погба, Канте, Толиссо (Коман, 66), Бензема, Гризманн (Сиссоко, 87), Мбаппе.

Предупреждения: Льорис (27), Люка Эрнандес (36), Гризманн (39), Кимпембе (83).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.