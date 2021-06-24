Дубль Бенземи vs дубль Роналду: французи і португальці зіграли внічию з трьома пенальті і вийшли в плей-оф (відео)

Колишня пара нападників "Реала" забила всі голи вирішального матчу в групі F — обидва суперники продовжать боротьбу в плей-оф

У Будапешті завершився матч 3-го туру групового етапу Євро-2020 Португалія — Франція.

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Португалії досить було зіграти внічию, щоб продовжити виступи на чемпіонаті Європи, але команда відразу позначила, що вийшла перемагати.

Найцікавіше почалося на 16-й хвилині, коли Мбаппе, отримавши пас, не реалізував вихід один на один — Руї Патрісіо майстерно накрив кут.

Ключовий момент першого тайму стався на 30-й хвилині. Помилка Льоріса призвела до пенальті — воротар просто вибив дух з півзахисника португальців Данілу Перейри при подачі кутового — суддя, не вагаючись, призначив пенальті. Легендарний Кріштіану Роналду такий подарунок не упустив — 1: 0.

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Після забитого голу гра заспокоїлася — в обох команд не було яскравих моментів у першому таймі, поки не настала черга "привезти" пенальті вже португальців. Семеду поклав у своєму штрафному Кіліана Мбаппе, а Карім Бензема розвів по кутах Руї Патрісіо і мʼяч з пенальті — 1: 1 після першого тайму.

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Початок другого тайму — казка для французів. Карім Бензема "підкараулив" оборону португальців на межі офсайду і обдурив Патрісіо з напрямком удару — 2: 1.

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Але португальці знайшли в собі сили зрівняти рахунок на 60-й хвилині матчу — Кріштіану Роналду при подачі з флангу влучив мʼячем у руку Кунді й арбітр поставив третє пенальті в матчі. Кріштіану Роналду був знову точний з пенальті — 2: 2!

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Після четвертого забитого голу команди збавили оберти і все більше поглядали, як розвиваються події в паралельному матчі — там угорці двічі виходили вперед і двічі збірна Німеччини зрівнювала рахунок.

На останніх хвилинах арбітр міг призначати ще одне пенальті, але помилував португальців.

Нічия дозволила вийти обом командам у плей-оф. Французам — з першого місця, а португальцям — з третього.

Євро-2020. Груповий етап. 3-й тур

Португалія — Франція — 2: 2 (1: 1)

Голи: 1: 0 — 30, пенальті Роналду, 1: 1 — 45, пенальті Бензема, 1: 2 — 47 Бензема, 2: 2 — 60, пенальті Роналду.

Португалія: Руї Патрісіу, Семеду (Діогу Далот, 79), Рубен Діаш, Пепе, Геррейро, Моутінью (Рубен Невеш, 73), Саншеш (Сержіу Олівейра, 88), Бернарду Сілва (Бруну Фернандеш, 72), Данілу Перейра (Пальїнья, 46), Діогу Жота, Роналду.

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Люка Ернандес (Дінь, 46; Рабйо, 52), Кімпембе, Погба, Канте, Толіссо (Коман, 66), Бензема, Грізманн (Сіссоко, 87), Мбаппе.

Попередження: Льоріс (27), Лукас Ернандес (36), Грізманн (39), Кімпембе (83).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.