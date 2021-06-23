Не спешите нас хоронить: Германия спаслась от сенсационного поражения от Венгрии (видео)

Команда Йоахима Лева дважды была вынуждена отыгрываться, но сумела спастись и финишировать на втором месте в группе F

В Мюнхене завершился матч 3-го тура группового этапа Евро-2020. Сборная Венгрии одержала сенсационную победу над командой Германии.

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Чтобы гарантировать себе участие в плей-офф, Германии было необходимо побеждать. Венгрия казалась беспомощным аутсайдером, но ей удалось открыть счет уже на 11-й минуте. Ролланд Шаллаи вывел на удар Адама Салаи и тот головой блестяще отправил мяч в ворота Германии — 1:0!

После забитого мяча Венгрия плотно села в оборону и умело отбивалась от немецких атак. Во второй половине Германия продолжала владеть игровым преимуществом, и в конце концов, ей удалось забить. Это Тони Кроос подал со штрафного, Гулучи ошибся при игре на выходе, что позволило Хуммельсу нанести удар головой в створ ворот. Мяч на пути встретил голову Хаверца и тот, избежав офсайда, отправил мяч в ворота Венгрии — 1:1.

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Не успели хозяева как следует отпраздновать, как им снова пришлось доставать мяч из сетки собственных ворот. Блестящая передаа Салаи в направлении Андраша Шефера привела к выходу последнего на рандеву с Нойером. Полузащитник сборной Венгрии в решающий момент не дрогнул — 2:1

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Казалось, что Венгрия сотворит сенсацию, но на 84-й минуте очередная атака немецкой сборной привела к голу. Тимо Вернер пробил с дальней дистанции, защитники выбили мяч, но прямо на ногу Горецке. Полузащитник Бундестим мощно пробил в створ, а голкипер Венгрии не смог выручить свою команду — 2:2.

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В компенсированное время командам не удалось изменить счет на табло. Финальный свисток рефери зафиксировал в каком-то смысле сенсационную ничью в матче Германия — Венгрия. Немцы заняли второе место и вышли в плей-офф, а венгры покинули турнир. Но за такую игру болельщикам этой сборной точно не должно быть стыдно.

Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур

Германия — Венгрия — 0:1

Гол: 0:1, Салай, 11; 1:1, Хаверц, 66; 1:2, Шефер, 68; 2:2, Горецка, 84.

Германия: Нойер — Гинтер (Фолланд, 82), Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган (Горецка, 58), Кроос, Госенс (Мусиала, 82) — Хаверц (Вернер, 67), Сане, Гнабри (Мюллер, 68).

Венгрия: Гулачи — Него, Ботко, Орбан, О.Солои (Варга, 82), Фиоло (Николич, 88) — Кляйнзайслер (Ловренчич, 88), А.Нодь, Шефер — А.Салай, Шоллои (Шен, 75).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.