Не поспішайте нас хоронити: Німеччина врятувалася від сенсаційної поразки від Угорщини (відео)

Команда Йоахіма Лева двічі була змушена відіграватися, але зуміла врятуватися і фінішувати на другому місці в групі F

У Мюнхені завершився матч 3-го туру групового етапу Євро-2020. Збірна Угорщини здобула сенсаційну перемогу над командою Німеччини.

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Щоб гарантувати собі участь у плей-оф, Німеччині було необхідно перемагати. Угорщина здавалася безпорадним аутсайдером, але їй вдалося відкрити рахунок уже на 11-й хвилині. Роланд Шаллан вивів на удар Адама Салаї, і той головою блискуче відправив мʼяч у ворота Німеччини — 1: 0!

Після забитого мʼяча Угорщина щільно сіла в оборону і вміло відбивалася від німецьких атак. У другій половині Німеччина продовжувала володіти ігровою перевагою, і зрештою їй вдалося забити. Це Тоні Кроос подав зі штрафного, Гулачі помилився при грі на виході, що дозволило Хуммельсу нанести удар головою в створ воріт. Мʼяч на шляху зустрів голову Хаверца, і той, уникнувши офсайду, відправив мʼяч у ворота Угорщини — 1: 1.

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Не встигли господарі як слід відсвяткувати, як їм знову довелося діставати мʼяч із сітки власних воріт. Блискуча передача Салаї в напрямку Андраша Шефера призвела до виходу останнього на рандеву з Ноєром. Півзахисник збірної Угорщини у вирішальний момент не здригнувся — 2: 1

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Здавалося, що Угорщина створить сенсацію, але на 84-й хвилині чергова атака німецької збірної призвела до голу. Тімо Вернер пробив з дальньої дистанції, захисники вибили мʼяч, але прямо на ногу Горецьки. Півзахисник Бундестім потужно пробив у ворота, а голкіпер Угорщини не зміг виручити свою команду — 2: 2.

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У компенсований час командам не вдалося змінити рахунок на табло. Фінальний свисток рефері зафіксував у якомусь сенсі сенсаційну нічию в матчі Німеччина — Угорщина. Німці посіли друге місце і вийшли в плей-оф, а угорці покинули турнір. Але за таку гру вболівальникам цієї збірної точно не повинно бути соромно.

Євро-2020. Груповий етап. 3-й тур

Німеччина — Угорщина — 0: 1

Гол: 0: 1, Салай, 11; 1: 1, Хаверц, 66; 1: 2, Шефер, 68; 2: 2, Горецька, 84.

Німеччина: Ноєр — Гінтер (Фолланд, 82), Хуммельс, Рюдігер — Кіммі, Гюндоган (Горецька, 58), Кроос, Госенс (Мусіала, 82) — Хаверц (Вернер, 67), Сане, Гнабрі (Мюллер, 68).

Угорщина: Гулачі — Него, Ботко, Орбан, О.Солої (Варга, 82), Фіоло (Ніколіч, 88) — Кляйнзайслер (Ловренчіч, 88), А.Нодь, Шефер — А.Салай, Шоллої (Шен, 75).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.