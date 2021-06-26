"Сухая" Италия против обидчика Украины: кто сегодня играет на Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу 26 июня сыграют первые матчи на стадии 1/8 финала

После двухдневного перерыва на Евро-2020 начинается стадия плей-офф: 16 сборных, преодолевших групповой этап, теперь буду выявлять сильнейшего в играх на выбывание.

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26 июня состоится два матча Евро-2020: Уэльс сыграет против Дании, а Италия встретится с Австрией. Победитель пройдет в 1/4 финала, проигравший отправится домой.

Уэльс — Дания

Где играют: "Йохан Кройфф Арена", Амстердам

Время: 19:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Гарет Бэйл и компания собрали всю палитру результатов в группе А: сначала они сыграли вничью со Швейцарией (1:1), затем выиграли у Турции (2:0) и уступили лидеру группы — сборной Италии (0:1). В сборной Уэльса верят в повторение своего успеха на предыдущем Евро, когда команда дошла до полуфинала. Даже в проигранном матче с итальянцами, британцы не выглядели мальчиками для битья.

Дания прошла непростые испытания на стадии группового этапа: от остановки сердца Кристиана Эриксена до чудесного спасения в последнем туре. В первом матче датчане проиграли Финляндии (0:1), во втором уступили Бельгии (0:2), но всю свою мощь вложили в последний матч с Россией, который выиграли со счетом 4:1. Для команды Каспера Юльманна это будет первый матч на текущем турнире не на своем родном стадионе "Паркен", так что на этот раз им придется обойтись без поддержки болельщиков.

Италия — Австрия

Где играют: "Уэмбли", Лондон

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Сборная Италии — самая "сухая" команда Евро-2020, потому что в трех матчах группового этапа сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности. Команда Роберто Манчини обыграла Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0), поэтому, одной из главных интриг предстоящей встречи является способность австрийской атаки забить в ворота Италии. Правда, у Роберто Манчини есть небольшие проблемы с выбором игроков. Под вопросом участие в матче Алессандро Флоренци, которого тревожит икроножная мышца, и Джорджио Кьеллини, который все еще не справился с травмой бедра, из-за которой не смог доиграть матч против Швейцарии.

Отметим, что Италия будет достаточно свежа — в последнем матче против Уэльса Роберто Манчини выпустил полностью резервный состав, чтобы дать основным футболистам больше времени на отдых перед битвами в плей-офф.

Что касается Австрии, то украинский болельщик о пути этой сборной в групповом этапе знает все: стартовая победа над Северной Македонией (3:1), поражение Нидерландам (0:2) и горькая для нас победа над Украиной — 1:0. Команда Франко Фоды выглядит явным аутсайдером в паре с Италией, но австрийцы умеют мобилизоваться в нужный момент, что показал матч с Украиной.

Франко Фода не сможет рассчитывать на Валентино Лазаро, который получил травму бедра. Под угрозой дисквалификации за перебор желтых карточек находятся сразу три футболиста: Давид Алаба, Даниэль Бахманн и Штефан Лайнер.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.