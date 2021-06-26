"Суха" Італія проти кривдника України: хто сьогодні грає на Євро-2020

На чемпіонаті Європи з футболу 26 червня зіграють перші матчі на стадії 1/8 фіналу

Після дводенної перерви на Євро-2020 починається стадія плей-офф: 16 збірних, які подолали груповий етап, тепер виявлятимуть найсильнішого в іграх на вибування.

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26 червня відбудеться два матчі Євро-2020: Уельс зіграє проти Данії, а Італія зустрінеться з Австрією. Переможець пройде в 1/4 фіналу, а той, хто програє, відправиться додому.

Уельс — Данія

Де грають: "Йохан Кройфф Арена", Амстердам

Час: 19:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Гарет Бейл і компанія зібрали всю палітру результатів в групі А: спочатку вони зіграли внічию зі Швейцарією (1:1), потім виграли у Туреччині (2:0) і поступилися лідеру групи — збірної Італії (0:1). У збірній Уельсу вірять в повторення свого успіху на попередньому Євро, коли команда дійшла до півфіналу. Навіть в програному матчі з італійцями, британці не виглядали хлопчиками для биття.

Данія пройшла непрості випробування на стадії групового етапу: від зупинки серця Крістіана Еріксена до чудесного порятунку в останньому турі. У першому матчі датчани програли Фінляндії (0:1), у другому поступилися Бельгії (0:2), але всю свою міць вклали в останній матч з Росією, який виграли з рахунком 4:1. Для команди Каспера Юльманна це буде перший матч на поточному турнірі не на своєму рідному стадіоні "Паркен", так що цього разу їм доведеться обійтися без підтримки уболівальників.

Італія — Австрія

Де грають: "Уемблі", Лондон

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Україна"

Збірна Італії — найбільш "суха" команда Євро-2020, тому що в трьох матчах групового етапу зуміла зберегти свої ворота в недоторканності. Команда Роберто Манчіні обіграла Туреччину (3:0), Швейцарію (3: 0) та Уельс (1:0), тому, однією з головних інтриг майбутньої зустрічі є здатність австрійської атаки забити в ворота Італії. Щоправда, у Роберто Манчіні є невеликі проблеми з вибором гравців. Під питанням участь в матчі Алессандро Флоренці, якого турбує литковий м'яз, і Джорджіо К'єлліні, який все ще не впорався з травмою стегна, через яку не зміг дограти матч проти Швейцарії.

Відзначимо, що Італія буде досить свіжа — в останньому матчі проти Уельсу Роберто Манчіні випустив повністю резервний склад, щоб дати основним футболістам більше часу на відпочинок перед битвами в плей-офф.

Що стосується Австрії, то український уболівальник про шлях цієї збірної в груповому етапі знає все: стартова перемога над Північною Македонією (3:1), поразка Нідерландам (0:2) і гірка для нас перемога над Україною — 1:0. Команда Франко Фоди виглядає явним аутсайдером в парі з Італією, але австрійці вміють мобілізуватися в потрібний момент, що показав матч з Україною.

Франко Фода не зможе розраховувати на Валентино Лазаро, який отримав травму стегна. Під загрозою дискваліфікації за перебір жовтих карток знаходяться відразу три футболісти: Давид Алаба, Даніель Бахманн і Штефан Лайнер.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.