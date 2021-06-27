Роналду встретится с Лукаку: кто сегодня играет на Евро 2020

Два топ-бомбардира встретятся в очной дуэли в Севилье, а в другом матче форвард Чехии Патрик Шик постарается улучшить свой персональный результат

В воскресенье, 27 июня, состоятся два матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020.

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Сегодня сильнейшего будут выявлять в парах Нидерланды — Чехия и Бельгия — Португалия.

Нидерланды — Чехия

Где играют: "Пушкаш Арена", Будапешт

Время: 19:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Сборная Нидерландов показала максимальный результат на стадии группового этапа, сумев одержать три победы. От "оранжевых" пострадали сборные Украины, Австрии и Северной Македонии. В матче против Чехии Франк Де Бур не сможет рассчитывать на Мартена Де Роона, который получил травму колена. Осторожным стоит быть и Люку Де Йонгу, который находится под угрозой перебора желтых карточек.

Одним из самых ярких матчей было противостояние этих соперников на Евро-2004: тогда на стадии группового этапа Нидерланды забили два быстрых мяча, но не сумели удержать этот перевес, уступив со счетом 2:3.

Сборная Чехии к этому матчу подходит с двумя кадровыми потерями: под вопросом участие в игре Михала Садилека, а из-за дисквалификации точно не сыграет Ян Боржил. Зато все в порядке с главным бомбардиром Чехии и открытием Евро-2020: Патрик Шик намерен увеличить свой показатель результативности. На данный момент в его активе три мяча: два он провел в ворота Шотландии и один забил сборной Хорватии.

Бельгия — Португалия

Где играют: "Ла Картуха", Севилья

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Лучше вывески и не придумать: лучшая сборная мира по рейтингу ФИФА против действующего чемпиона Европы. На стадии группового этапа Бельгия сметала все на своем пути, обыграв поочередно Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0). У Роберто Мартинеса отличный подбор игроков и даже потери Кастаня, который пропустит матч из-за перелома глазницы, и Шадли, не должны помешать Бельгии дать бой "европейским бразильцам". Сыграет против Португалии и Ромелу Лукаку, которому обязательно нужно забивать, чтобы побороться за титул лучшего бомбардира чемпионата Европы.

Против этого решительно настроен Криштиану Роналду — он уже забил пять мячей и не намерен останавливаться. В свои 36 лет Роналду продолжает быть лучшим в составе португальцев и ведет команду за собой. Его бомбардирская дуэль с Ромелу Лукаку — одна из главных интриг предстоящей встречи. Отметим, что у сборной Португалии нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Все зависит от самих футболистов — вылет из 1/8 финала серьезно ударит по их моральному состоянию.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.