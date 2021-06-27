Роналду зустрінеться з Лукаку: хто сьогодні грає на Євро 2020

Два топ-бомбардира зустрінуться в очній дуелі в Севільї, а в іншому матчі форвард Чехії Патрік Шик постарається поліпшити свій персональний результат

У неділю, 27 червня, відбудуться два матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020.

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Сьогодні найсильнішого будуть виявляти в парах Нідерланди — Чехія і Бельгія — Португалія.

Нідерланди — Чехія

Де грають: "Пушкаш Арена", Будапешт

Час: 19:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Збірна Нідерландів показала максимальний результат на стадії групового етапу, зумівши здобути три перемоги. Від "помаранчевих" постраждали збірні України, Австрії і Північної Македонії. У матчі проти Чехії Франк Де Бур не зможе розраховувати на Мартена Де Роона, який отримав травму коліна. Обережним варто бути і Люку Де Йонгу, який знаходиться під загрозою перебір жовтих карток.

Одним з найяскравіших матчів було протистояння цих суперників на Євро-2004: тоді на стадії групового етапу Нідерланди забили два швидких мʼячі, але не зуміли втримати цю перевагу, поступившись з рахунком 2:3.

Збірна Чехії до цього матчу підходить з двома кадровими втратами: під питанням участь у грі Міхала Саділека, а через дискваліфікацію точно не зіграє Ян Боржил. Проте, все в порядку з головним бомбардиром Чехії і відкриттям Євро-2020: Патрік Шик намір збільшити свій показник результативності. На даний момент в його активі три мʼячі: два він провів у ворота Шотландії і один забив збірній Хорватії.

Бельгія — Португалія

Де грають: "Ла Картуха", Севілья

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Україна"

Краще вивіски і не придумати: найкраща збірна світу за рейтингом ФІФА проти чинного чемпіона Європи. На стадії групового етапу Бельгія змітала все на своєму шляху, обігравши по черзі Росію (3:0), Данію (2:1) і Фінляндію (2:0). У Роберто Мартінеса відмінний підбір гравців і навіть втрати Кастаня, який пропустить матч через перелом очниці, і Шадлі, не повинні перешкодити Бельгії дати бій "європейським бразильцям". Зіграє проти Португалії і Ромелу Лукаку, якому обовʼязково потрібно забивати, щоб поборотися за титул найкращого бомбардира чемпіонату Європи.

Проти цього рішуче налаштований Кріштіану Роналду — він вже забив пʼять мʼячів і не має наміру зупинятися. У свої 36 років Роналду продовжує бути найкращим у складі португальців і веде команду за собою. Його бомбардирская дуель з Ромелу Лукаку — одна з головних інтриг майбутньої зустрічі. Відзначимо, що у збірної Португалії немає ні травмованих, ні дискваліфікованих. Все залежить від самих футболістів — виліт з 1/8 фіналу серйозно вдарить по їх моральному стану.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.