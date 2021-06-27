Сенсация в 1/8 Евро-2020: Чехия выбила Нидерланды, не пропустив ни одного мяча (видео)

Один из фаворитов турнира покидает Евро-2020 на стадии 1/8 финала, а Патрик Шик снова отличился за Чехию

В Будапеште завершился матч 1/8 финала Евро-2020 между командами Нидерландов и Чехии.

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На правах фаворита сборная Нидерландов без стеснений начала атаковать ворота чехов. Де Лигт и Депай поочередно пробивали по воротам соперника, но не попали в створ. Первый тайм был скудноват на моменты, лишь в конце первой половины ван Аанхольт с передачи Депая попробовал попасть в створ — снова неудача.

Второй тайм начался с неприятностей у ворот Нидерландов — это де Лигт сыграл рукой в своей штрафной и арбитр Сергей Карасев отправился смотреть этот эпизод в видеоповторе. Решение рефери стало переломным моментом всего матча: он удалил игрока Нидерландов, оставив команду Франка Де Бура вдесятером.

Чехам понадобилось 13 минут, чтобы воспользоваться численным большинством. Барак выполнил подачу от углового флажка, Калас головой скинул мяч на противоположную стойку, где Томаш Голеш также головой отправил мяч в ворота — 1:0!

Чехия почувствовала уверенность в своих силах и принялась прессинговать соперника на его половине поля. Вместе с тем, номинальные гости создавали опасные моменты, один из которых завершился вторым взятием ворот: тот самый Томаш Голеш отыграл решающую роль в контратаке, отдав отличную передачу под удар Шику и лучший бомбардир чешской команды легко удвоил преимущество в счете — 2:0. Патрик Шик забил свой четвертый мяч на Евро-2020.

В оставшееся время Чехия продолжала держать игру под контролем, не дав ничего создать сопернику. Встреча завершилась победой подопечных Ярослава Шилгавы — 2:0. Тепер Чехия в 1/4 финала сыграет против Дании в Баку, а сборная Нидерландов отправится домой.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала.

Нидерланды — Чехия — 0:2

Голы: 0:1, Голеш, 68; 0:2, Шик, 80.

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лихт, Блинд, ван Аанхольт (Бергхейс, 81) — де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф.де Йонг — Депай, Мален (Промес, 57).

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка, Калас, Кадержабек — Масопуст (Янкто, 79), Голеш (Крал, 85), Соучек, Шевчик (Гложек, 85) — Барак (Садилек, 90+2) — Шик (Крменчик, 90+2).

Удаление: Де Лигт, 55.

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