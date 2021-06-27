Сенсація в 1/8 Євро-2020: Чехія вибила Нідерланди, не пропустивши жодного м'яча (відео)

Один з фаворитів турніру залишає Євро-2020 на стадії 1/8 фіналу, а Патрік Шик знову відзначився за Чехію

У Будапешті завершився матч 1/8 фіналу Євро-2020 між командами Нідерландів та Чехії.

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На правах фаворита збірна Нідерландів без утисків почала атакувати ворота чехів. Де Лігт і Депай по черзі пробивали по воротах суперника, але не потрапили в створ. Перший тайм був скупий на моменти, лише в кінці першої половини ван Аанхольт з передачі Депая спробував потрапити у ворота — знову невдача.

Другий тайм почався з неприємностей біля воріт Нідерландів — це де Лігт зіграв рукою в своїй штрафній і арбітр Сергій Карасьов відправився дивитися цей епізод в відеоповторі. Рішення рефері стало переломним моментом всього матчу: він видалив гравця Нідерландів, залишивши команду Франка Де Бура вдесятьох.

Чехам знадобилося 13 хвилин, щоб скористатися чисельною більшістю. Барак виконав подачу від кутового прапорця, Калас головою скинув мʼяч на протилежну стійку, де Томаш Голеш також головою відправив мʼяч у ворота — 1:0!

Чехія відчула впевненість в своїх силах і почала пресингувати суперника на його половині поля. Разом з тим, номінальні гості створювали небезпечні моменти, один з яких завершився другим взяттям воріт: той самий Томаш Голеш відіграв вирішальну роль в контратаці, віддавши відмінну передачу під удар Шику і кращий бомбардир чеської команди легко подвоїв перевагу в рахунку — 2:0. Патрік Шик забив свій четвертий мʼяч на Євро-2020.

У час, що залишився, Чехія продовжувала тримати гру під контролем, не давши нічого створити супернику. Зустріч завершилася перемогою підопічних Ярослава Шілгави — 2: 0. Тепер Чехія в 1/4 фіналу зіграє проти Данії в Баку, а збірна Нідерландів відправиться додому.

Євро-2020. Плей-офф. 1/8 фіналу.

Нідерланди — Чехія — 0: 2

Голи: 0:1, Голешов, 68; 0:2, Шик, 80.

Нідерланди: Стекеленбург — Думфріс, де Врей, де Ліхт, Блінд, ван Аанхольт (Бергхейс, 81) — де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф.де Йонг — Депа, Мален (Промес, 57).

Чехія: Вацлік — Цоуфал, Челюстка, Калас, Кадержабек — Масопуст (Янхто, 79), Голешов (Крав, 85), Соучек, Шевчик (Гложек, 85) — Барак (Саділек, 90+2) — Шик (Кременчик, 90+2).

Вилучення: Де Лігт, 55.

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