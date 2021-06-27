Чемпион пал: шикарный гол Торгана Азара принес Бельгии победу над Португалией на Евро-2020 (видео)

Сборная Бельгии одержала трудовую победу над Португалией и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, выбив действующего чемпиона из розыгрыша

В Севилье завершился матч 1/8 финала Евро-2020 между командами Бельгии и Португалии.

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По именам матч Бельгия — Португалия был достоин финала: первая команда мирового рейтинга против пока еще действующего чемпиона Европы. Состав сборной Португалии на этот матч Евро-2020 был необычным: Фернанду Сантуш пошел на эксперименты и впервые выпустил в основе Диогу Далоту и Жоао Палинью.

Команды начали матч в спокойном темпе, не форсируя событий. Первый яркий момент возник на 6-й минуте, когда Ренату Саншеш разогнал атаку по центру и отдал на Диого Жоту. Форвард ворвался в штрафную и с левой ноги пробил в дальний угол — мяч пролетел в паре метров от штанги. На 25-й минуте пришлось поработать уже Тибо Куртуа: он отбил плотный удар Криштиану Роналду со штрафного и справился с легким добиванием Палиньи головой. В течени двух следующих минут Палинья снова оказывался на ударных позициях, но все время пробивал мимо цели.

Когда казалось, что первая половина игры завершится в нулевую ничью, Бельгия провела классную атаку, которая завершилась передачей на левый фланг. Торган Азар подхватил мяч, подработал его под удар и с дальней дистанции поразил ворота Руи Патрисиу — мяч полетел по слегка закрученной траектории, чем только усилил эффект красоты.

В перерыве сборная Бельгии получила плохие новости: Кевин Де Брёйне получил травму и не смог продолжить матч. Вместо него на вторую половину встречи вышел Дрис Мертенс. Но по интенсивности игры вторая 45-минутка очень напоминала первую: по-настоящему острых моментов команды не создали. Лукаку в середине тайма пробил с левой ноги с линии штрафной — выше цели. У Криштиану Роналду впереди совершенно ничего не получалось. Когда лидеры португальской атаки не смогли придумать ничего толкового, подключился защитник: Рафаэл Геррейру мощным ударом в дальний угол потряс только каркас ворот — Бельгию спасла стойка.

Португалия пыталась соорудить голевую атаку, но эти попытки завершились неудачей, как и контратаки бельгийцев.

Счет матча Бельгия — Португалия — 1:0. Действующий чемпион Европы сложил с себя полномочия, а Бельгия прошла в 1/4 финала, где сыграет против Италии. Матч состоится 2 июля.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Бельгия — Португалия

Бельгия: Куртуа — Альдервейрелд, Вермален, Вертонген — Менье, Тилеманс, Витсель, Т.Азар (Дендокер 90+5) — Де Брюйне (Мертенс, 46), Лукаку, Э.Азар (Карраско, 87)

Португалия: Руй Патрисиу — Диогу Далот, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру — Жоао Моутинью (Жоао Фелиш, 56), Жоау Палинья (Данилу, 78), Ренату Саншеш (Сержиу Оливейра, 78) — Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 55), Роналду, Диогу Жота (Андре Силва, 70).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.