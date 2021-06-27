Чемпіона збито: шикарний гол Торгана Азара приніс Бельгії перемогу над Португалією на Євро-2020 (відео)

Збірна Бельгії здобула трудову перемогу над Португалією і вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи, вибивши чинного чемпіона з розіграшу

У Севільї завершився матч 1/8 фіналу Євро-2020 між командами Бельгії та Португалії.

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За назвою матч Бельгія — Португалія був гідний фіналу: перша команда світового рейтингу проти поки ще чинного чемпіона Європи. Склад збірної Португалії на цей матч Євро-2020 був незвичайним: Фернанду Сантуш пішов на експерименти і вперше випустив в основі Діогу Далоту і Жоао Палінью.

Команди почали матч в спокійному темпі, не форсуючи подій. Перший яскравий момент виник на 6-й хвилині, коли Ренату Саншеш розігнав атаку по центру і віддав на Діого Жоту. Форвард увірвався в штрафну і з лівої ноги пробив у дальній кут — мʼяч пролетів в кількох метрах від штанги. На 25-й хвилині довелося попрацювати вже Тібо Куртуа: він відбив щільний удар Кріштіану Роналду зі штрафного і впорався з легким добиванням Паліньї головою. Впродовж двох наступних хвилин Палінья знову опинявся на ударних позиціях, але весь час пробивав повз ціль.

Коли здавалося, що перша половина гри завершиться в нульову нічию, Бельгія провела класну атаку, яка завершилася передачею на лівий фланг. Торган Азар підхопив мʼяч, підробив його під удар і з дальньої дистанції вразив ворота Руї Патрісіу — мʼяч полетів по трохи закрученій траєкторії, чим тільки посилив ефект краси.

У перерві збірна Бельгії отримала погані новини: Кевін Де Брейне отримав травму і не зміг продовжити матч. Замість нього на другу половину зустрічі вийшов Дріс Мертенс. Але за інтенсивністю гри друга 45-хвилинка дуже нагадувала першу: по-справжньому гострих моментів команди не створили. Лукаку в середині тайму пробив з лівої ноги з лінії штрафного — вище воріт. У Кріштіану Роналду попереду абсолютно нічого не виходило. Коли лідери португальської атаки не змогли придумати нічого путнього, підключився захисник: Рафаел Геррейру потужним ударом в дальній кут струснув тільки каркас воріт — Бельгію врятувала стійка.

Португалія намагалася організувати гольову атаку, але ці спроби завершилися невдачею, як і контратаки бельгійців.

Підсумковий рахунок матчу Бельгія — Португалія — 1: 0. Чинний чемпіон Європи склав із себе повноваження, а Бельгія пройшла до 1/4 фіналу, де зіграє проти Італії. Матч відбудеться 2 липня.

Євро-2020. Плей-офф. 1/8 фіналу

Бельгія — Португалія

Бельгія: Куртуа — Альдервейрелд, Вермален, Вертонген — Меньє, Тілеманс, Вітсель, Т.Азар (Дендокер 90 +5) — Де Брюйне (Мертенс, 46), Лукаку, Е.Азар (Карраско, 87)

Португалія: Руй Патрісіу — Діогу Далот, Рубен Діаш, Пепе, Геррейро — Жоао Моутінью (Жоао Феліш, 56), Жоау Палінья (Данилу, 78), Ренату Саншеш (Сержіу Олівейра, 78) — Бернарду Сілва (Бруну Фернандеш, 55), Роналду, Діогу Жота (Андре Сілва, 70).

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