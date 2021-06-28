Какой меня видит семья: Свитолина опубликовала забавный тикток о себе (видео)

Элина Свитолина подняла настроение своим болельщикам смешным видео.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина развлекла своих подписчиков в Instagram мемом о себе.

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Украинка в шутливой форме рассказала, какой ее видят ее родители, брат и бабушка.

Ранее стало известно, с кем сыграют украинские теннисистки в первом круге Уимблдона.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, получившая третий номер посева, в первом круге сыграет против Элисон ван Эйнтванк из Бельгии (№57 посева). Украинка уже обыгрывала бельгийку на турнире в Индиан-Уэллс в 2015 году.

В прошлом году Свитолина дошла до полуфинала Уимблдона, уступив лишь будущей чемпионке Симоне Халеп.

Украинка Марта Костюк (№67) дебютирует на Уимблдоне матчем против нидерландки Кики Бертенс (№20).

Еще одна украинка Катерина Козлова (№158) сыграет с Викторией Азаренко из Беларуси. Украинка трижды вылетала ранее после первого круга Уимблдона.

Леся Цуренко, выигравшая квалификацию на Уимблдон еще не знает своего соперника. Также сегодня в финале квалификации Уимблдона сыграет украинка Ангелина Калинина.

Ранее Фокус сообщал, что два топ-теннисиста пропустят "Уимблдон". Четырехкратная чемпионка "Больших шлемов" Наоми Осака и 20-кратный чемпион "Больших шлемов" Рафаэль Надаль пропустят "Уимблдон".

Японская теннисистка заявила, что пропустит турнир, чтобы подготовиться к выступлениям на Олимпиаде, а испанец решил пропустить оба турнира ради своего здоровья.

"Наоми не будет играть на "Уимблдоне" в этом году. Она проведет время с друзьями и семьей. Она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними болельщиками", — сообщает агент японки Sports Illustrated.