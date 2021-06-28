Якою мене бачить сім'я: Світоліна опублікувала забавний тікток про себе (відео)

Еліна Світоліна підняла настрій своїм уболівальникам смішним відео.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розважила своїх підписників в Instagram мемом про себе.

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Українка в жартівливій формі розповіла, якою її бачать її батьки, брат і бабуся.

Раніше стало відомо, з ким зіграють українські тенісистки в першому колі Вімблдону.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка отримала третій номер посіву, в першому колі зіграє проти Елісон ван Ейнтванк з Бельгії (№57 посіву). Українка вже обігравала бельгійку на турнірі в Індіан-Уеллс у 2015 році.

Минулого року Світоліна дійшла до півфіналу Вімблдону, поступившись лише майбутній чемпіонці Сімоні Халеп.

Українка Марта Костюк (№67) дебютує на Вімблдоні матчем проти нідерландки Кікі Бертенс (№20).

Ще одна українка Катерина Козлова (№158) зіграє з Вікторією Азаренко з Білорусі. Українка тричі вилітала раніше після першого кола Вімблдону.

Леся Цуренко, яка виграла кваліфікацію на Вімблдон ще не знає свого суперника. Також сьогодні у фіналі кваліфікації Вімблдону зіграє українка Ангеліна Калініна.

Раніше Фокус повідомляв, що два топ-тенісиста пропустять "Вімблдон". Чотириразова чемпіонка "Великих шоломів" Наомі Осака і 20-кратний чемпіон "Великих шоломів" Рафаель Надаль пропустять "Вімблдон".

Японська тенісистка заявила, що пропустить турнір, щоб підготуватися до виступів на Олімпіаді, а іспанець вирішив пропустити обидва турніри, аби краще відновитися після грунтового сезону.

"Наомі не гратиме на" Вімблдоні "в цьому році. Вона проведе час з друзями та сімʼєю. Вона буде готова до Олімпіади і дуже хоче зіграти перед домашніми уболівальниками", — повідомляє агент японки Sports Illustrated.