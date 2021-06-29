Приятный соперник: история встреч Украина — Швеция (видео)

Сборная Украины сегодня вечером проведет важнейший матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. Фокус вспоминает историю матчей Швеция — Украина

В Глазго сегодня вечером сыграют матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Швеция — Украина.

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В преддверии этого противостояния Фокус вспоминает все матчи между сборными Украины и Швеции.

Первая встреча: репетиция к Евро-2008

Для сборной Украины первый матч против Швеции не играл никакой роли — просто хороший спарринг. Тогда украинскую команду только принял Алексей Михайличенко, мы из сложной отборочной группы с Италией, Францией, Шотландией, Литвой, Грузией и Фарерами не смогли пробиться на чемпионат Европы. Блохина отправили в отставку, а у сборной Украины начиналась новая эра.

Швеция же готовилась к Евро-2008, где ей предстояло сыграть против команд Испании, Греции и России.

Матч Швеция — Украина в Стокгольме завершился победой украинцев с минимальным счетом 1:0. Судьбу встречи решил гол, который на 82-й минуте забил Сергей Назаренко.

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Вторая игра также носила товарищеский характер, в рамках международного турнира на Кипре. Шведы первым вышли вперед, благодаря голу Йохана Элмандера уже на 7-й минуте. Украинцы атаковали соперника и на 20-й минуте заработали пенальти, который реализовал Марко Девич. В серии пенальти успешнее была сборная Украины: в составе сине-желтых не забил только Артем Кравец, а у шведов ошибки допустили Чельстрем и Бахрами.

Первая победа Швеции

Только в третьем матче Швеция смогла выиграть у Украины. Случилось это 10 августа 2011 года в Харькове, на стадионе "Металлист". Сборная Украины играла не самым основным составом в этом товарищеском матче, но выглядела неплохо. Швеция забила решающий гол только на 90+2 минуте: Хайсен вышел один на один с Диканем и обыграл голкипера украинцев в ближнем бою.

Исторический триумф на Евро-2012

Первый официальный матч Украина — Швеция состоялся на Евро-2012. Каждый украинский болельщик помнит ту историческую победу нашей сборной над командой Швеции в первом туре группового этапа на домашнем чемпионате Европы. Тогда мы пропустили перыми: мяч в ворота Андрея Пятова забил звездный Златан Ибрагимович. Но уже через три минуты Украины ответила голом Андрея Шевченко, а в середине второго тайма тогдашний лидер украинского футбола забил во второй раз. Украина победила Швецию со счетом 2:1.

Сегодня сборная Украины имеет очень хорошие шансы поддержать положительную статистику в матчах со Швецией. История встреч говорит в пользу Украины.

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