Приємний суперник: історія зустрічей Україна — Швеція (відео)

Збірна України сьогодні ввечері проведе найважливіший матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції. Фокус згадує історію матчів Швеція — Україна.

У Глазго сьогодні ввечері зіграють матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу Швеція — Україна.

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Напередодні цього протистояння Фокус згадує всі матчі між збірними України та Швеції.

Перша зустріч: репетиція до Євро-2008

Для збірної України перший матч проти Швеції не грав ніякої ролі — просто хороший спаринг. Тоді українську команду тільки прийняв Олексій Михайличенко, ми зі складної відбіркової групи з Італією, Францією, Шотландією, Литвою, Грузією і Фарерами не змогли пробитися на чемпіонат Європи. Блохіна відправили у відставку, а у збірної України починалася нова ера.

Швеція ж готувалася до Євро-2008, де їй належало зіграти проти команд Іспанії, Греції та Росії.

Матч Швеція — Україна в Стокгольмі завершився перемогою українців з мінімальним рахунком 1:0. Долю зустрічі вирішив гол, який на 82-й хвилині забив Сергій Назаренко.

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Друга гра також носила товариський характер, у межах міжнародного турніру на Кіпрі. Шведи першими вийшли вперед, завдяки голу Югана Ельмандера вже на 7-й хвилині. Українці атакували суперника і на 20-й хвилині заробили пенальті, який реалізував Марко Девіч. У серії пенальті успішнішою була збірна України: в складі синьо-жовтих не забив тільки Артем Кравець, а у шведів помилки допустили Чельстрем і Бахрамі.

Перша перемога Швеції

Тільки в третьому матчі Швеція змогла виграти в України. Сталося це 10 серпня 2011 року в Харкові, на стадіоні "Металіст". Збірна України грала не основним складом у цьому товариському матчі, але виглядала непогано. Швеція забила вирішальний гол лише на 90+2 хвилині: Хайс вийшов один на один з Диканем і обіграв голкіпера українців в ближньому бою.

Історичний тріумф на Євро-2012

Перший офіційний матч Україна — Швеція відбувся на Євро-2012. Кожен український уболівальник памʼятає ту історичну перемогу нашої збірної над командою Швеції в першому турі групового етапу на домашньому чемпіонаті Європи. Тоді ми пропустили першими: мʼяч у ворота Андрія Пʼятова забив зоряний Златан Ібрагімович. Але вже через три хвилини України відповіла голом Андрія Шевченка, а в середині другого тайму тодішній лідер українського футболу забив вдруге. Україна перемогла Швецію з рахунком 2:1.

Сьогодні збірна України має дуже хороші шанси підтримати позитивну статистику в матчах зі Швецією. Історія зустрічей говорить на користь України.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.