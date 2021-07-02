Два шага до финала: Швейцария - Испания, Бельгия - Италия. Матчи 1/4 Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу стартуют матчи 1/4 финала: в Санкт-Петербурге Швейцария примет Испанию, а на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене Бельгия сыграет с Италией

На Евро-2020 после двухдневной паузы возобновляются матчи плей-офф. Сегодня будут разыграны две путевки в полуфиналы. В Санкт-Петербурге состоится матч Швейцария — Испания, а на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене встретятся два главных фаворита Евро-2020: Бельгия — Италия.

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Швейцария — Испания

Где играют: "Газпром Арена", Санкт-Петербург

Время: 19:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Сборная Испании отдала немало сил в матче 1/8 Евро-2020 против сборной Хорватии. Команда Луиса Энрике за 15 минут до конца основного времени вела со счетом 3:1 и ничего не предвещало беды, но Хорватия смогла отыграть два мяча и перевести игру в овертайм. Удачно вышедший на замену в середине второго тайма Дани Ольмо отдал две результативных передачи, после которых были забиты голы, которые вывели Испанию в 1/4 Евро-2020. Примечательно, что испанцы во втором матче подряд забили пять мячей, ранее от них пострадала сборная Словакии (0:5).

Путь Швейцарии в четвертьфинал тоже не был легким: команда Петковича сотворила сенсацию, в серии пенальти отправив домой действующих чемпионов мира — сборную Франции. В матче против Испании швейцарцы не смогут рассчитывать на Гранита Джаку, который пропускает встречу из-за дисквалификации. В составе сборной Швейцарии набралось немало исполнителей, которые рискуют перебрать желтых карточек: Аканджи, Эльведи, Эмболо, Гавранович, Мбабу, Родригес и Шер. Персональная мотивация на этот матч будет у Хариса Сеферовича, который дважды забил Франции и начал вмешиваться в гонку за звание лучшего бомбардира: теперь у него три забитых мяча.

Что касается Испании, то у Луиса Энрике нет проблем с составом: все игроки здоровы и никто не дисквалифицирован.

Бельгия — Италия

Где играют: "Альянц Арена", Мюнхен

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Учитывая ранний вылет всех топ-сборных, возможно, это последний матч с яркой вывеской на Евро-2020. Италия еще после первого тура группового этапа обеспечила себе ярлык фаворита турнира на фоне нестабильного выступления остальных претендентов. Но и матчей с действительно топовыми сборным у нее пока не было. Чего не скажешь о Бельгии, которая в 1/8 финала прошла команду Португалии, благодаря красивейшему голу Торгана Азара. После матча Криштиану Роналду сказал голкиперу бельгийцев Тибо Куртуа, что им повезло и мяч попросту не шел в ворота. И лидер португальцев прав: из 24 ударов по воротам Бельгии ни один не стал результативным. У команды Роберто Мартинеса есть проблемы в обороне, что только на руку итальянцам, известным своей сильной атакующей линией.

За Бельгию точно не сыграет Тимоти Кастань, которого преследует травма. Под вопросом участие в матче и таких игроков, как Эден Азар и Кевин де Брюйне. Без лидеров в атаке Бельгии будет очень сложно противостоять Италии, которая не только мощно атакует, но и хорошо обороняется.

У Роберто Манчини с выбором игроков проблем нет. Скамейка запасных сборной Италии достаточно глубокая, что и показал матч 1/8 против Австрии, когда главными героями стали вышедшие на замену Маттео Пессина и Федерико Кьеза.

Интересно, что матч Бельгия — Италия состоялся и на Евро-2016. Тогда в первом туре группового этапа победу праздновали итальянцы, которым удалось забить дважды и не пропустить. Голы в свой актив занесли Эмануэле Джаккерини и Грациано Пелле.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.