Два кроки до фіналу: Швейцарія — Іспанія, Бельгія — Італія. Матчі 1/4 Євро-2020

На чемпіонаті Європи з футболу стартують матчі 1/4 фіналу: у Санкт-Петербурзі Швейцарія прийме Іспанію, а на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені Бельгія зіграє з Італією.

На Євро-2020 після дводенної паузи відновлюються матчі плей-оф. Сьогодні будуть розіграні дві путівки до півфіналу. У Санкт-Петербурзі відбудеться матч Швейцарія — Іспанія, а на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені зустрінуться два головні фаворити Євро-2020: Бельгія — Італія.

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Швейцарія — Іспанія

Де грають: "Газпром Арена", Санкт-Петербург

Час: 19:00

Де дивитися матч: "Футбол 1" / "Футбол 2"

Збірна Іспанії віддала чимало сил у матчі 1/8 Євро-2020 проти збірної Хорватії. Команда Луїса Енріке за 15 хвилин до кінця основного часу вела з рахунком 3:1 і нічого не віщувало біди, але Хорватія змогла відіграти два мʼячі та перевести гру в овертайм. Дані Ольмо, який вдало вийшов на заміну в середині другого тайму, віддав дві результативні передачі, після яких були забиті голи, які вивели Іспанію в 1/4 Євро-2020. Варто зазначити, що іспанці в другому матчі поспіль забили пʼять мʼячів, раніше від них постраждала збірна Словаччини (0:5).

Шлях Швейцарії в чвертьфінал теж не був легким: команда Петковича створила сенсацію, в серії пенальті відправивши додому чинних чемпіонів світу — збірну Франції. У матчі проти Іспанії швейцарці не зможуть розраховувати на Граніта Джаку, який пропускає зустріч через дискваліфікацію. У складі збірної Швейцарії набралося чимало гравців, які ризикують перебрати жовтих карток: Аканджі, Ельведі, Емболо, Гавранович, Мбабу, Родрігес і Шер. Персональна мотивація на цей матч буде у Харіса Сеферовича, який двічі забив Франції і почав втручатися в гонку за звання кращого бомбардира: тепер у нього три забиті мʼячі.

Що стосується Іспанії, то у Луїса Енріке немає проблем зі складом: усі гравці здорові і ніхто не дискваліфікований.

Бельгія — Італія

Де грають: "Альянц Арена", Мюнхен

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 1" / "Футбол 2" / "Україна"

З огляду на ранній виліт усіх топзбірних, можливо, це останній матч з яскравою вивіскою на Євро-2020. Італія ще після першого туру групового етапу забезпечила собі ярлик фаворита турніру на тлі нестабільного виступу інших претендентів. Але й матчів із дійсно топовими збірними у неї поки не було. Чого не скажеш про Бельгію, яка в 1/8 фіналу пройшла команду Португалії, завдяки красивому голу Торгау Азара. Після матчу Кріштіану Роналду сказав голкіперу бельгійців Тібо Куртуа, що їм пощастило і мʼяч просто не йшов у ворота. І лідер португальців правий: з 24 ударів у ворота Бельгії жоден із них не став результативним. У команди Роберто Мартінеса є проблеми в обороні, що тільки на руку італійцям, відомим своєю сильною атакувальною лінією.

За Бельгію точно не зіграє Тімоті Кастаньо, якого переслідує травма. Під питанням участь в матчі й таких гравців, як Еден Азар і Кевін де Брейне. Без лідерів в атаці Бельгії буде дуже складно протистояти Італії, яка не тільки потужно атакує, але й добре обороняється.

У Роберто Манчіні з вибором гравців проблем немає. Лава запасних збірної Італії досить глибока, що й показав матч 1/8 проти Австрії, коли головними героями стали вийшли на заміну Матео Пессіна і Федеріко Кʼєза.

Цікаво, що матч Бельгія — Італія відбувся і на Євро-2016. Тоді в першому турі групового етапу перемогу святкували італійці, яким вдалося забити двічі й не пропустити. Голи в свій актив занесли Емануеле Джаккеріні і Граціано Пелле.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.