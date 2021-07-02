Игорь Суркис: "УЕФА будет платить зарплату Беседину"

Президент футбольного клуба "Динамо" Киев эксклюзивно для Фокуса прокомментировал ситуацию с выплатой от УЕФА средств за травму Артема Беседина

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в эксклюзивном комментарии Фокусу объяснил особенности выплаты компенсации от УЕФА столичному клубу за травму Артема Беседина на Евро-2020.

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Ранее в социальных сетях начали появляться рассуждения о том, какой размер компенсации УЕФА должен заплатить столичному клубу за травму, которую игрок получил во время матча 1/8 финала Швеция — Украина. По словам Игоря Суркиса, этот момент прописан в регламенте:

"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тысяч в день — это все не соответствует действительности.

Если спустя 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Это суммы, несравнимые с нашими.

Поверьте мне, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, будто "Динамо" Киев на этом что-то заработает. Мы грустим, нам важнее футболист, чем любые деньги", — сказал Игорь Суркис в эксклюзивном комментарии Фокусу.

Напомним, Артем Беседин получил тяжелую травму на 97-й минуте матча Швеция — Украина, когда защитник соперника Маркус Даниельсон грубо атаковал украинского футболиста прямой ногой, за что получил красную карточку.

На следующий же день Артем Беседин отправился в Киев, где ему провели углубленное обследование, диагностировав частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом частицы бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.

Срок восстановления нападающего составит шесть месяцев.