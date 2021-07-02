Ігор Суркіс: "УЄФА платитиме зарплату Бесєдіну"

Президент футбольного клубу "Динамо" Київ ексклюзивно для Фокуса прокоментував ситуацію з виплатою від УЄФА компенсації за травму Артема Бесєдіна

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс в ексклюзивному коментарі Фокусу пояснив особливості виплати компенсації від УЄФА столичному клубу за травму Артема Бесєдіна на Євро-2020.

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Раніше в соціальних мережах почали зʼявлятися думки про те, який розмір компенсації УЄФА повинен заплатити столичному клубу за травму, яку гравець отримав під час матчу 1/8 фіналу Швеція — Україна. За словами Ігоря Суркіса, цей момент прописаний у регламенті:

"Є регламентні норми. Наскільки мені відомо, УЄФА бере на себе зарплату футболіста до моменту його повернення на поле. А ось ці плітки, що платять 20 тисяч на день — це все не відповідає дійсності.

Якщо через 28 днів футболіст не відновився після пошкодження, УЄФА виплачує його зарплату. Але тільки в разі, якщо є медичні документи, що підтверджують травму гравця. У когось ця зарплата може бути величезною, ви ж розумієте, скільки заробляють футболісти в західних клубах. Це суми, незрівнянні з нашими.

Повірте мені, я б краще сам заплатив будь-які гроші, тільки щоб Бесєдін був здоровий і допомагав нашій команді. Деякі люди підносять цю ситуацію таким чином, ніби "Динамо" Київ на цьому щось заробить. Ми сумуємо, нам важливіший футболіст, ніж будь-які гроші", — сказав Ігор Суркіс в ексклюзивному коментарі Фокусу.

Нагадаємо, Артем Бесєдін отримав важку травму на 97-й хвилині матчу Швеція — Україна, коли захисник суперника Маркус Даніельсон грубо атакував українського футболіста прямою ногою, за що отримав червону картку.

На наступний же день Артем Бесєдін відправився до Києва, де йому провели поглиблене обстеження, діагностування часткового пошкодження заднього хрестоподібного сухожилля, часткове пошкодження внутрішнього і зовнішнього бічного сухожилля, а також перелом частини стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою в Бесєдіна трапилася гіперекстензія (перерозтяжка) в колінному суглобі, яка викликала таку велику травму.

Термін відновлення нападника становитиме шість місяців.