Сборная Испании обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в 1/2 Евро-2020 (видео голов)

Для того, чтобы выявить сильнейшего командам не хватило ни основного времени, ни двух дополнительных таймов по 15 минут

На чемпионате Европы по футболу 2020-2021 определился первый полуфиналист.

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В Санкт-Петербурге был сыгран первый мат четвертьфинальной стадии, в котором Швейцария принимала Испанию. Для номинальных хозяев матч начался с неприятного сюрприза: уже на 8-й минуте розыгрыш испанцами углового завершился ударом Жорди Альбы. Соммер был готов брать этот мяч, но на его пути стала нога Закарии. Рикошет изменил тракеторию полета мяча и голкипер швейцарцев ничем не смог помочь своей команде — это 0:1.

На 17-й минуте нервничать Швейцарию заставил уже Коке — он приложился с дальней дистанции, но мяч пролетел над перекладиной.

На 23-й минуте Владимиру Петковичу пришлось провести первую замену: вместо Бреля Эмболо, который получил повреждение, на поле вышел Рубен Варгас. Испания попыталась воспользоваться дезориентированностью соперника, но удар Сезара Аспиликуэты головой парировал Соммер.

Ключевые события в матче пришлись на второй тайм. В его середине Швейцарии удалось сравнять счет. Испания сама себе привезла гол: прострел Фройлера с правого фланга должны были выбивать защитники, но Эмерик Ляпорт попал в Пау Торреса, от которого мяч срикошетил в ноги Шачири. Лидер швейцарской сборной такой подарок испортить не мог — 1:1.

Только в игру вернулась интрига, как на 77-й минуте шансі Испании на победу резко возросли: это Ремо Фройлер пошел в грубый подкат против Жерара Морено и получил не вторую желтую, а сразу красную.

В оставшееся время Испания не смогла реализовать численное большинство. Швейцария смогла выстоять и в двух дополнительных таймах по 15 минут. Победителя матча пришлось определять в серии послематчевых пенальти.

Команда Владимира Петковича испортила три удара из четырех, в то время, как у Испании осечки допустили Серхио Бускетс и Родри. В свою очередь, успешно реализовали свои удары Дани Ольмо, Жерар Морено и Микель Оярсабаль, который забил решающий 11-метровый.

Соперник Испании в 1/2 финала определится сегодня вечером, когда завершится матч Бельгия — Италия.

Евро-2020. 1/4 финала.

Швейцария — Испания — 1:1 (0:1), 1:3 по пенальти

Голы: 0:1, Закария, автогол, 8; 1:1, Шачири, 68;

Швейцария: Соммер — Эльведи, Аканджи, Родригес — Видмер (Мбабу, 100), Цубер (Фасснахт, 90+2) — Закария (Шер, 101), Фройлер — Шачири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23), Сеферович (Гавранович, 82).

Испания: Унай Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Жорди Альба — Коке (М.Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри — Ферран Торрес, Мората (Жерар Морено, 54), Сарабия (Дани Ольмо, 46).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.