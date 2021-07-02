Збірна Іспанії обіграла Швейцарію в серії пенальті і вийшла в 1/2 Євро-2020 (відео голів)

Для того, щоб виявити найсильнішого, командам не вистачило ні основного часу, ні двох додаткових таймів по 15 хвилин.

На чемпіонаті Європи з футболу 2020-2021 визначився перший півфіналіст.

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У Санкт-Петербурзі був зіграний перший мат чвертьфінальної стадії, в якому Швейцарія приймала Іспанію. Для номінальних господарів матч почався з неприємного сюрпризу: вже на 8-й хвилині розіграш іспанцями кутового завершився ударом Жорді Альби. Соммер був готовий брати цей мʼяч, але на його шляху стала нога Закарії. Рикошет змінив траєкторію польоту мʼяча і голкіпер швейцарців нічим не зміг допомогти своїй команді — це 0:1.

На 17-й хвилині нервувати Швейцарію змусив вже Коке — він приклався з дальньої дистанції, але мʼяч пролетів над поперечиною.

На 23-й хвилині Володимиру Петковичу довелося провести першу заміну: замість Бреля Емболо, який отримав пошкодження, на поле вийшов Рубен Варгас. Іспанія спробувала скористатися дезорієнтацію суперника, але удар Сезара Аспілікуети головою парирував Соммер.

Ключові події в матчі припали на другий тайм. У його середині Швейцарії вдалося зрівняти рахунок. Іспанія сама собі привезла гол: простріл Фройлера з правого флангу повинні були вибивати захисники, але Емерік Ляпорт потрапив в Пау Торреса, від якого мʼяч зрикошетив у ноги Шачирі. Лідер швейцарської збірної такий подарунок зіпсувати не міг — 1:1.

Тільки в гру повернулася інтрига, як на 77-й хвилині шанси Іспанії на перемогу різко зросли: це Ремо Фройлер пішов у грубий підкат проти Жерара Морено і отримав не другу жовту, а відразу червону.

У залишок часу Іспанія не змогла реалізувати чисельну більшість. Швейцарія змогла вистояти і у двох додаткових таймах по 15 хвилин. Переможця матчу довелося визначати в серії післяматчевих пенальті.

Команда Володимира Петковича зіпсувала три удари з чотирьох, тоді як у Іспанії осічки допустили Серхіо Бускетс і Родрі. Зі свого боку успішно реалізували свої удари Дані Ольмо, Жерар Морено і Мікель Оярсабаль, який забив вирішальний 11-метровий.

Суперник Іспанії в 1/2 фіналу визначиться сьогодні ввечері, коли завершиться матч Бельгія — Італія.

Євро-2020. 1/4 фіналу.

Швейцарія — Іспанія — 1:1 (0:1), 1:3 по пенальті

Голи: 0:1, Закарія, автогол, 8; 1:1, Шачирі, 68;

Швейцарія: Соммер — Ельведі, Аканджі, Родрігес — Відмер (Мбабу, 100), Цубер (Фасснахт, 90+2) — Закарія (Шер, 101), Фройлер — Шачирі (Соу, 81), Емболо (Варгас, 23), Сеферович (Гавранович, 82).

Іспанія: Унаї Сімон — Аспілікуета, Емерік Ляпорт, Пау Торрес, Жорді Альба — Коке (М.Льоренте, 90+1), Бускетс, Педрі — Ферран Торрес, Мората (Жерар Морено, 54), Сарабія (Дані Ольмо, 46).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.