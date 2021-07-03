Патрик Шик стал лучшим бомбардиром Евро-2020, но Чехия выбыла от Дании (видео голов)

Сборная Дании продолжает впечатлять на Евро-2020, забивая два мяча и больше в третьем матче кряду

На Евро-2020 определился третий полуфиналист: в Баку сборная Дании обыграла Чехию.

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Уже на 5-й минуте чешские футболисты допустили ошибку в обороне при розыгрыше стандартного положения: Томас Дилейни выпрыгнул выше защитников и ударом головой открыл счет в матче — 1:0 в пользу Дании.

На 17-й минуте Томас Дилейни мог забить и во второй раз — он с близкой дистацнии бил по воротам соперника, но не смог попасть в створ.

В концовке первого тайма сборная Дании удвоила свое преимущество — реактивная атака левым флангом завершилась подачей в район дальней стойки, где чешские защитники не удержали Каспера Дольберга. Форвард сборной Дании в касание отправил мяч в ворота прямо с линии вратарской площади — 2:0. Результативную передачу в свой актив записал Йоаким Меле.

В начале второго тайма Чехия смогла ошеломить датчан: Цоуфал отправил мяч в центр штрафной площади, где защитники сборной Дании позволили пробить лучшему бомбардиру соперника. Патрик Шик забил свой пятый мяч на Евро-2020 и повторил рекорд Милана Бароша, которому удалось забить столько же на Евро-2004.

В середине второго тайма у сборной Чехии травму получил Ондржей Челюстка, вместо которого вышел Якуб Брабец.

В оставшееся время Чехия не смогла спастись, хотя и имела несколько неплохих моментов. Не помогли даже шесть щедро компенсированных арбитром минут.

Соперник сборной Дании по 1/2 финала Евро-2020 определится в сегодняшнем матче Украина — Англия, который начнется в 22:00 по киевскому времени.

Евро-2020. Плей-офф. 1/4 финала

Чехия — Дания — 1:2 (0:2)

Голы: 0:1, Дилейни, 5; 0:2, Дольберг, 42; 1:2, Шик, 49

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Боржил — Голеш (Янкто, 46), Соучек — Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80) — Шик (Выдра, 79).

Дания: Шмейхель — Кристенсен (Андерсен, 81) , Кьер, Вестергор — Стрюгер-Ларсен (Васс, 71), Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 81), Меле — Брайтвайт, Дольберг (Ю.Поульсен, 59), Дармсгор (Нергор, 60).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.