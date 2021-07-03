Патрік Шик став кращим бомбардиром Євро-2020, але Чехія вибула від Данії (відео голів)

Збірна Данії продовжує вражати на Євро-2020, забиваючи два м'ячі і більше в третьому матчі поспіль

На Євро-2020 визначився третій півфіналіст: в Баку збірна Данії обіграла Чехію.

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Вже на 5-й хвилині чеські футболісти припустилися помилки в обороні при розіграші стандартного положення: Томас Ділейні вистрибнув вище захисників і ударом головою відкрив рахунок в матчі — 1:0 на користь Данії.

На 17-й хвилині Томас Ділейні міг забити і вдруге — він з близької дістацніі бив по воротах суперника, але не зміг потрапити у ворота.

У кінцівці першого тайму збірна Данії подвоїла свою перевагу — реактивна атака лівим флангом завершилася подачею в район дальньої стійки, де чеські захисники не втримали Каспера Дольберга. Форвард збірної Данії в дотик відправив мʼяч у ворота прямо з лінії воротарського майданчика — 2:0. Результативну передачу в свій актив записав Йоаким Меле.

На початку другого тайму Чехія змогла приголомшити датчан: Цоуфал відправив мʼяч у центр штрафного майданчика, де захисники збірної Данії дозволили пробити кращому бомбардирові суперника. Патрік Шик забив свій пʼятий мʼяч на Євро-2020 і повторив рекорд Мілана Бароша, якому вдалося забити стільки ж на Євро-2004.

В середині другого тайму у збірної Чехії травму отримав Ондржей Челюстка, замість якого вийшов Якуб Брабец.

У час, що залишився Чехія не змогла врятуватися, хоча і мала кілька непоганих моментів. Не допомогли навіть шість щедро компенсованих арбітром хвилин.

Суперник збірної Данії по 1/2 фіналу Євро-2020 визначиться в сьогоднішньому матчі Україна — Англія, який почнеться о 22:00 за київським часом.

Євро-2020. Плей-офф. 1/4 фіналу

Чехія — Данія — 1: 2 (0: 2)

Голи: 0:1, Ділейні, 5; 0:2, Дольберг, 42; 1:2, Шик, 49

Чехія: Вацлік — Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, боржомі — Голешов (Янкто, 46), Соучек — Масопуст (Крменчік, 46), Барак, Шевчик (Даріда, 80) — Шик (Видра, 79).

Данія: Шмейхель — Крістенсен (Андерсен, 81), Кʼєр, Вестергор — Стрюгер-Ларсен (Васс, 71), Хейбьерг, Ділейні (Йенсен, 81), Меле — Брайтвайт, Дольберг (Ю.Поульсен, 59), Дармсгор (Нергор, 60).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.