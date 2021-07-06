В шаге от финала: анонс и превью матча 1/2 финала Евро-2020 Италия - Испания

На Евро-2020 наступает пора полуфиналов: все, что нужно знать о матче Италия — Испания

В Лондоне, на стадионе "Уэмбли" состоится первый полуфинал Евро-2020, в котором сойдутся сборные Италии и Испании.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Евро-2020. 1/2 финала.

Италия — Испания

Где играют: "Уэмбли", Лондон

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

У этих команд богатая история противостояний. Достаточно вспомнить относительно недавние встречи: в 2008-м Испания прошла Италию в 1/4 финала в серии пенальти. Тогда "Фурия Роха" дошла до конца турнира, одержав победу. Следующая дуэль соперников состоялась в финале Евро-2012 на НСК "Олимпийский" — Испания не оставила на сопернике камня на камне, разгромив итальянцев со счетом 4:0. А на Евро-2016 Италия взяла небольшой реванш, обыграв испанцев со счетом 2:0.

Впрочем, это все дела давно минувших дней. Сегодняшний расклад выглядит так, что сборная Италии выглядит фаворитом не только данного противостояния, но и всего Евро-2020 в целом. Команда Роберто Манчини пропустила только два мяча во всех матчах турнира. Ворота Джанлуиджи Доннаруммы смогли поразить только форвард сборной Австрии Саша Калайджич и нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Именно победа над бельгийцами окончательно развеяла сомнения, что Италия сможет достичь успеха на этом турнире.

Команда Роберто Манчини уверенно действует в атаке, забив уже 11 голов на Евро-2020. Только взгляните на мяч, который забил Лоренцо Инсинье в ворота сборной Бельгии:

При этом, итальянцы понесли большую потерю в матче против Бельгии: Леонардо Спинаццола повредил ахилл и досрочно завершил выступления на турнире. Более того, защитник должен вернуться в строй лишь спустя 7 месяцев. Вероятно, в оставшихся матчах турнира его заменит Эмерсон. К слову, Спинаццола изъявил желание поддержать команду в финале Евро-2020, если она дойдет до этого матча.

В свою очередь, сборная Испании добиралась до полуфинала с приключениями: в 1/8 выиграв у Хорватии в овертайме (5:3), по ходу матча упустив лидерство в счете: за 10 минут до конца основного времени Испания вела 3:1 и умудрилась пропустить дважды. А в 1/4 команда Луиса Энрике мучилась с обороной Швейцарии, которая даже вдесятером сумела удержать ничью в течение двух овертаймов. Победитель в матче был выявлен в серии пенальти.

Атакующий потенциал Испании может пошатнуться, поскольку под вопросом участие в матче Пабло Сарабии. На Евро-2020 он забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи, а теперь у него диагностированы мышечные проблемы.

Что говорят тренеры перед матчем Италия — Испания

Роберто Манчини: "Будет непростой матч, даже несмотря на то что Испания отличается от Бельгии. Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры, но трудностей будет не меньше. Испания много лет доминировала. Сейчас у них сменилось поколение, команда стала моложе, но у нее по-прежнему много прекрасных игроков и замечательный тренер", — приводит слова главного тренера сборной Италии официальный сайт УЕФА.

Луис Энрике: "Вряд ли обе команды смогут доминировать. Интересно посмотреть, кто выиграет эту борьбу. У Италии много классных игроков, но главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Соперники любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. У обеих команд будут моменты", — приводит слова главного тренера сборной Испании официальный сайт УЕФА.