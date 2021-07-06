За крок від фіналу: анонс і прев'ю матчу 1/2 фіналу Євро-2020 Італія — Іспанія

На Євро-2020 настає пора півфіналів: все, що потрібно знати про матч Італія — Іспанія.

У Лондоні, на стадіоні "Вемблі" відбудеться перший півфінал Євро-2020, в якому зійдуться збірні Італії та Іспанії.

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Євро-2020. 1/2 фіналу.

Італія — Іспанія

Де грають: "Вемблі", Лондон

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 1" / "Футбол 2" / "Україна"

У цих команд багата історія протистоянь. Достатньо згадати відносно нещодавні зустрічі: в 2008-му Іспанія пройшла Італію в 1/4 фіналу в серії пенальті. Тоді "Фурія Роха" дійшла до кінця турніру, здобувши перемогу. Наступна дуель суперників відбулася у фіналі Євро-2012 на НСК "Олімпійський" — Іспанія не залишила на суперникові каменя на камені, розгромивши італійців із рахунком 4:0. А на Євро-2016 Італія взяла невеликий реванш, обігравши іспанців із рахунком 2:0.

Утім, ці всі справи давно минулих днів. Сьогоднішній розклад виглядає так, що збірна Італії виглядає фаворитом не тільки цього протистояння, а й усього Євро-2020 у цілому. Команда Роберто Манчіні пропустила тільки два мʼячі у всіх матчах турніру. Ворота Джанлуїджі Доннарумма змогли вразити тільки форвард збірної Австрії Саша Калайджіч і нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку. Саме перемога над бельгійцями остаточно розвіяла сумніви, що Італія зможе досягти успіху на цьому турнірі.

Команда Роберто Манчіні впевнено діє в атаці, забивши вже 11 голів на Євро-2020. Тільки погляньте на мʼяч, який забив Лоренцо Інсіньє у ворота збірної Бельгії:

При цьому, італійці зазнали великої втрати в матчі проти Бельгії: Леонардо Спінаццола пошкодив Ахілла і достроково завершив виступи на турнірі. Більш того, захисник повинен повернутися в стрій лише через 7 місяців. Ймовірно, в останніх матчах турніру його замінить Емерсон. До речі, Спінаццола проявив бажання підтримати команду у фіналі Євро-2020, якщо вона дійде до цього матчу.

Зі свого боку, збірна Іспанії дісталася до півфіналу з пригодами: в 1/8 вигравши у Хорватії в овертаймі (5:3), під час матчу упустив лідерство в рахунку: за 10 хвилин до кінця основного часу Іспанія вела 3:1 і примудрилася пропустити двічі. А в 1/4 команда Луїса Енріке мучилася з обороною Швейцарії, яка навіть вдесятьох зуміла втримати нічию протягом двох овертаймів. Переможець у матчі був визначений в серії пенальті.

Атакувальний потенціал Іспанії може похитнутися, оскільки під питанням участь у матчі Пабло Сарабії. На Євро-2020 він забив 2 голи і віддав 2 гольові передачі, а тепер у нього діагностовані мʼязові проблеми.

Що кажуть тренери перед матчем Італія — Іспанія

Роберто Манчіні: "Буде непростий матч, навіть незважаючи на те, що Іспанія відрізняється від Бельгії. Матч буде сильно відрізнятися від нашої попередньої гри, але труднощів буде не менше. Іспанія багато років домінувала. Зараз у них змінилося покоління, команда стала молодшою, але в неї як і раніше багато прекрасних гравців і чудовий тренер", — наводить слова головного тренера збірної Італії офіційний сайт УЄФА.

Луїс Енріке: "Навряд чи обидві команди зможуть домінувати. Цікаво подивитися, хто виграє цю боротьбу. В Італії багато класних гравців, але головне — це справжня команда. Вони атакують і захищаються всією командою, так само як і ми. Суперники люблять застосовувати високий пресинг, що зовсім не характерно для збірної Італії колишніх років. В обох команд будуть моменти", — наводить слова головного тренера збірної Іспанії офіційний сайт УЄФА.