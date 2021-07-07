Игра нервов: сборная Италии победила Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020 (видео голов)

Итальянцы открыли счет во втором тайме, но упустили свое преимущество: Альваро Мората спас Испанию в конце матча и перевел игру в овертайм.

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Луис Энрике удивил соперника стартовым составом, оставив на скамейке запасных Альваро Морату и Жерара Морено. Тем не менее, испанцы в первые минуты были вынуждены сдерживать стартовый натиск соперника. Унай Симон заметно нервничал и пару раз далеко выбегал от ворот. В одном из таких эпизодов этим поведением голкипера чуть не воспользовался Николо Барелла, но его удар по пустым воротам заблокировал защитник.

Спустя пять минут испанцы ответили моментом Дани Ольмо: он бил дважды, но один удар заблокирован, а второй сумел парировать Джанлуиджи Доннарумма.

Первый тайм не баловал моментами, разве что в концовке Эмерсон с левого фланга сместился в центр и отправил мяч в верхний угол — мяч чиркнул об перекладину.

После перерыва команды продолжили обмениваться уколами у ворот друг друга, но Италии удалось перевести угрозу в забитый гол. Доннарумма начал быструю атаку, Инсинье попытался вывести на удар Иммобиле, но Ляпорт перехватил пас. Для Федерико Кьезы это был подарок судьбы — он подработал мяч под правую ногу и отправил его в дальний нижний угол — 1:0.

Испания бросилась отыгрываться, но Оярсабаль не попал по мячу, а Дани Ольмо — в створ ворот. Заряженность испанцев дала свой результат: Альваро Мората получил передачу из глубины поля и реализовал свой выход один на один с Доннаруммой — 1:1.

Испанцы пытались дожать соперника, но доходя до штрафной площади итальянцев словно терялись и не знали, что делать дальше. 90 минут оснвного времени не выявили сильнейшего. А значит — овертайм, который стал вторым для Италии и третьим для Испании на Евро-2020.

В овертайме Италия вовсе поникла: испанцы создали два "пожара" в штрафной площади соперника, но номинальных хозяев спасал Доннарумма и успешная массированная игра в обороне.

На 110-й минуте итльянцам удалось провести результативную атаку, но Доменико Берарди забивал мяч в ворота испанцев, находясь в положении "вне игры".

Выявлять сильнейшего соперникам пришлось в серии пенальти. Первые удары не реализовали Мануэль Локателли и Дани Ольмо, а дальше у соперников не было проблем с реализацией. Фатальным вышел удар Альваро Мораты — Доннарумма легко парировал попытку форварда испанцев. Жоржиньо свой удар не испортил — 4:2 в серии пенальти, Италия — в финале Евро-2020!

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Евро-2020. 1/2 финала.

Италия — Испания — 1:1 (4:2 — по пенальти)

Голы: 1:0, Кьеза, 60; 1:1, Мората, 81.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Толой,74) — Барелла (Локателли, 85), Жоржиньо, Верратти (Пессина, 74) — Кьеза (Бернардески, 107), Инсинье (Белотти, 85) — Иммобиле (Берарди, 61).

Испания: Унай Симон — Аспиликуэта (М.Льоренте, 85), Эрик Гарсия (Пау Торрес, 109), Ляпорт, Жорди Альба — Бускетс (Алькантара, 106), Коке (Родри, 70), Педри — Ферран Торрес (Мората, 62), Дани Ольмо — Оярсабаль (Жерар Морено, 70).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.