Гра нервів: збірна Італії перемогла Іспанію в серії пенальті та вийшла у фінал Євро-2020 (відео голів)

Італійці відкрили рахунок у другому таймі, але упустили свою перевагу: Альваро Мората врятував Іспанію наприкінці матчу і перевів гру в овертайм.

На чемпіонаті Європи з футболу 2020-2021 стало відоме імʼя першого фіналіста.

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Луїс Енріке здивував суперника стартовим складом, залишивши на лаві запасних Альваро Мората і Жерара Морено. Проте, іспанці в перші хвилини були змушені стримувати стартовий натиск суперника. Унаї Сімон помітно нервував і кілька разів далеко вибігав від воріт. В одному з таких епізодів цією поведінкою голкіпера мало не скористався Ніколо Барелла, але його удар у порожні ворота заблокував захисник.

Через пʼять хвилин іспанці відповіли моментом Дані Ольмо: він бив двічі, але один удар заблокований, а другий зумів парирувати Джанлуїджі Доннарумма.

Перший тайм не балував моментами, хіба що наприкінці Емерсон із лівого флангу змістився в центр і відправив мʼяч у верхній кут — мʼяч чиркнув об перекладину.

Після перерви команди продовжили обмінюватися уколами біля воріт одна одної, але Італії вдалося перевести загрозу в забитий гол. Доннарумма почав швидку атаку, Лоренцо Інсіньє спробував вивести на удар Іммобіле, але Емерік Ляпорт перехопив пас. Для Федеріко Кʼєзи це був подарунок долі — він підробив мʼяч під праву ногу і відправив його в дальній нижній кут — 1:0.

Іспанія кинулася відіграватися, але Оярсабаль не влучив у мʼяч, а Дані Ольмо — у створ воріт. Зарядженість іспанців дала свій результат: Альваро Мората отримав передачу з глибини поля і реалізував свій вихід один на один із Доннарумма — 1:1.

Іспанці намагалися дотиснути суперника, але доходячи до штрафного майданчика італійців немов губилися і не знали, що робити далі. 90 хвилин основних часу не визначили сильнішого. А значить — овертайм, який став другим для Італії і третім для Іспанії на Євро-2020.

В овертаймі Італія зовсім поникла: іспанці створили дві "пожежі" у штрафному майданчику суперника, але номінальних господарів рятував Доннарумма й успішна масована гра в обороні.

На 110-й хвилині італійцям вдалося провести результативну атаку, але Доменіко Берарді забивав мʼяч у ворота іспанців, перебуваючи в положенні "поза грою".

Визначати найсильнішого суперникам довелося в серії пенальті. Перші удари не реалізували Мануель Локателлі та Дані Ольмо, а далі у суперників не було проблем із реалізацією. Фатальним вийшов удар Альваро Мората — Доннарумма легко парирував спробу форварда іспанців. Жоржиньйо свій удар не зіпсував — 4:2 в серії пенальті, Італія — у фіналі Євро-2020!

Суперник команди Роберто Манчіні визначиться 7 липня, коли свій матч зіграють Данія та Англія.

Євро-2020. 1/2 фіналу.

Італія — Іспанія — 1:1 (4:2 — за пенальті)

Голи: 1:0, Кʼєза, 60; 1:1, Мората, 81.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бонуччі, Кʼєлліні, Емерсон (Толой, 74) — Барелла (Локателлі, 85), Жоржиньйо, Верратті (Пессіна, 74) — Кʼєза (Федеріко Бернардескі, 107), Лоренцо Інсіньє (Белотті, 85) — Іммобіле (Берарді, 61).

Іспанія: Унаї Сімон — Аспілікуета (М. Льоренте, 85), Ерік Гарсія (Пау Торрес, 109), Емерік Ляпорт, Жорді Альба — Бускетс (Алькантара, 106), Коке (Родрі, 70), Педрі — Ферран Торрес (Мората, 62), Дані Ольмо — Оярсабаль (Жерар Морено, 70).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.